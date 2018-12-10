إصدار جديد حول إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب‎

هسبريس من الرباط

عن منشورات مجلة "تيدغين" للأبحاث الأمازيغية والتنمية، صدر للمؤلف شريف أدرداك، رئيس جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، كتاب "إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب: أمازيغية "صنهاجة سراير" نموذجا".

الكتاب الذي راجعه علميا الدكتور سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس-الرباط، وقدمه البروفيسور الهولندي أستاذ اللغة الأمازيغية بجامعة ليدن Maarten Kossmann، وكذا الدكتور محمد بودواح، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل-القنيطرة.

ويهدف الإصدار إلى لفت انتباه الباحثين والقيمين على الشأن اللغوي والثقافي بالمغرب إلى وجود أقليات لغوية أمازيغية مهمشة وغير معترف بها بالمغرب بسبب تقسيم الدولة للأمازيغية إلى ثلاثة أقسام: تريفيت، تمزيغت وتشلحيت، وهو تقسيم يدحضه الباحث الذي يذهب إلى تقسيم الأمازيغية على أساس إثنولساني: صنهاجة، مصمودة وزناتة، عوض التقسيم الجغرافي الذي وصفه بالاقصائي وغير العلمي.

وانطلاقا من البحث الميداني الذي أنجزه الباحث، يظهر الكتاب الوضعية الحرجة التي تعيشها أمازيغية "صنهاجة سراير" بالريف، التي أصبحت مهددة بالاندثار إذا لم تتدخل الجهات الوصية لإنقاذها حفاظا على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي بالمغرب عامة، وبالريف خصوصا. بينما هذا الكتاب يعد الاصدار الثاني للباحث شريف أدرداك، حيث سبق له أن أصدر السنة الماضية كتابا بالفرنسية.