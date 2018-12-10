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الرئيسية | حوادث | إصدار جديد حول إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب‎

إصدار جديد حول إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب‎

إصدار جديد حول إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 08:45

عن منشورات مجلة "تيدغين" للأبحاث الأمازيغية والتنمية، صدر للمؤلف شريف أدرداك، رئيس جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، كتاب "إشكالية الأقليات اللغوية بالمغرب: أمازيغية "صنهاجة سراير" نموذجا".

الكتاب الذي راجعه علميا الدكتور سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس-الرباط، وقدمه البروفيسور الهولندي أستاذ اللغة الأمازيغية بجامعة ليدن Maarten Kossmann، وكذا الدكتور محمد بودواح، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل-القنيطرة.

ويهدف الإصدار إلى لفت انتباه الباحثين والقيمين على الشأن اللغوي والثقافي بالمغرب إلى وجود أقليات لغوية أمازيغية مهمشة وغير معترف بها بالمغرب بسبب تقسيم الدولة للأمازيغية إلى ثلاثة أقسام: تريفيت، تمزيغت وتشلحيت، وهو تقسيم يدحضه الباحث الذي يذهب إلى تقسيم الأمازيغية على أساس إثنولساني: صنهاجة، مصمودة وزناتة، عوض التقسيم الجغرافي الذي وصفه بالاقصائي وغير العلمي.

وانطلاقا من البحث الميداني الذي أنجزه الباحث، يظهر الكتاب الوضعية الحرجة التي تعيشها أمازيغية "صنهاجة سراير" بالريف، التي أصبحت مهددة بالاندثار إذا لم تتدخل الجهات الوصية لإنقاذها حفاظا على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي بالمغرب عامة، وبالريف خصوصا. بينما هذا الكتاب يعد الاصدار الثاني للباحث شريف أدرداك، حيث سبق له أن أصدر السنة الماضية كتابا بالفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي عربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 09:15
حتى اللغة العربية ضاعت أهملت بالمغرب اهمالا لا يبعد عن إهمال اللغة الأمازيغية لان هناك ايادي خفية تحارب حرف الضاض ولو انها تدرس رسميا لكن ليس بمستواها العالي اما الأمازيغية حدث ولا حرج ضاعت بيدي الموالين لفرنسا اللذين ركزوا و أوجبوا وفرضوا اللغة الفرنسية حتى أصبحت المهيمنة في كل المؤسسات والإدارات المغربية .لهذا عنوان الكتاب مبثور على الكاتب اضافة اللغة العربية على الغلاف وشكرا
وعاشت اللغة الأمازيغية واللغة العربية مكون هاد الشعب المغربي
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2 - العربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 09:19
صافي هاذشي اللي بقى لينا دابا ولات الريفية ريفيات والسوسية سوسيات والشلحة شلحات هههههه حتى حنا العرب نريد اهتماما بلهجاتنا العروبية كالدكالية والغربية والتادلاوية والشاوية والرحمانية والسرغينية والحسانية.......
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