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انقلاب سيارة يخلف قتيلا في ضواحي مدينة الداخلة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 19:07
لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارته بالنقطة الكيلومترية 28 شمال مدينة الداخلة.
واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الحادثة نجمت عن السرعة المفرطة وعدم تحكم السائق في السيارة، قبل أن تنقلب العربة مخلفة مقتل سائقها وإصابة امرأة.
وتم نقل الجريحة إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة قصد تلقى العلاج، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى نفسه.
وكانت عناصر الوقاية المدنية قد تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية، كما جرى فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وأسباب الحادثة المميتة.