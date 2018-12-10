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كُتّاب وآراء
ضبط شخصين بحوزتهما آلاف أقراص الإكستازي
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، تمكنت من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 20 و25 سنة، بحوزتهما 5330 قرصا من مخدر الإكستازي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه بهما جرى على متن سيارة خفيفة، تعود ملكيتها لشركة خاصة يعملان بها، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن ضبط كمية أقراص الإكستازي مخبأة داخل كيس بلاستيكي بحوزتهما، وذلك أثناء تواجدهما بـ"حي المستقبل" في نفس المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأنشطة الإجرامية.