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الرئيسية | حوادث | حادث سير يحول حفل زفاف إلى مأتم ضواحي تطوان

حادث سير يحول حفل زفاف إلى مأتم ضواحي تطوان

حادث سير يحول حفل زفاف إلى مأتم ضواحي تطوان
أيوب صدور
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:00

لقي ثلاث أشخاص حتفهم على الفور، وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت ضواحي مدينة تطوان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث وقع بالقرب من "وادي الخميس"، وتحديدا بمنطقة "أمسا" التابعة لإقليم تطوان، عقب اصطدام سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا بسيارة أخرى كان على متنها عروسان، على هامش حفل زفاف.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن شابة عشرينية وفتاة في الـ14 من عمرها لقيتا حتفهما في الحادث الأليم، كما فارق الحياة شخص آخر ثلاثيني، فيما أصيب العروسان بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهما على إثرها صوب المستشفى لتلقي العلاجات.

وقد هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادث من أجل فتح تحقيق في ظروفه وملابساته، بينما جرى إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ورزازات الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:06
إن لله وإنا إليه راجعون . رحم الله الضحايا وتعازيا لعائلاتهم .
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2 - الوطنية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:09
اللهم ارحم ضحايا حرب الطرق في بلادنا واللهم السلامة الطرق اصبحت تأخذ الارواح بدون هوادة والسبب السرعة والانانية في السياقة
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3 - عبد الكريم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:11
ان لله وان اليه راجعون تغمد الله الضحيا بواسع رحمته الحذر الحذر
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4 - mostafa الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:27
إن لله وإنا إليه راجعون . رحم الله الضحايا وتعازيا لعائلاتهم .
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5 - مصطفى الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:34
هدا قدر الله عز وجل. إن الله لا يؤخر نفسا ادا جاء أجلها. ولا تدري نفس بأي أرض ستموت. رحم الله الضحايا واسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
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6 - widadi الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:37
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم، يجب الحيطة والحذر .
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7 - khalid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:44
إنّا لله و إنّا اليه راجعون ولا حولة و لا فوة الا بالله اللهم اكتبهم من الشهداء و الصالحين و اجبر اللهم عائلاتهم و عوّضهم خيرا
شيء محزن و الله
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