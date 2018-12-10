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كُتّاب وآراء
حادث سير يحول حفل زفاف إلى مأتم ضواحي تطوان
لقي ثلاث أشخاص حتفهم على الفور، وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت ضواحي مدينة تطوان.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث وقع بالقرب من "وادي الخميس"، وتحديدا بمنطقة "أمسا" التابعة لإقليم تطوان، عقب اصطدام سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا بسيارة أخرى كان على متنها عروسان، على هامش حفل زفاف.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن شابة عشرينية وفتاة في الـ14 من عمرها لقيتا حتفهما في الحادث الأليم، كما فارق الحياة شخص آخر ثلاثيني، فيما أصيب العروسان بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهما على إثرها صوب المستشفى لتلقي العلاجات.
وقد هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادث من أجل فتح تحقيق في ظروفه وملابساته، بينما جرى إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة.
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تعليقات الزوّار (7)
شيء محزن و الله