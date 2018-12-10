حالة سكر متقدمة وراء حادث سير مميت بمدينة سلا

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا قد تمكنت، اليوم الاثنين، من توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، يبلغ من العمر 40 سنة، بعد ارتكابه حادث سير مميت مع محاولة فرار.

وأوضح بلاغ للمديرية أن "السائق الموقوف كان قد ارتكب حادثة سير، على مستوى شارع السنبلة بحي سيدي موسى، نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها".

كما أضاف المصدر نفسه أن الواقعة تسببت في إصابة شخصين بجروح بليغة، أحدهما وافته المنية قبل الوصول إلى المستشفى، بينما حاول السائق الفرار ليتسبب في إلحاق أضرار مادية بثلاث سيارات كانت بعين المكان، وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح خفيفة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وأربع نساء.

"المصابون تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفى، بينما تم الاحتفاظ بالسائق المخمور تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة المرورية"، يردف البلاغ.