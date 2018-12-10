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الرئيسية | حوادث | حالة سكر متقدمة وراء حادث سير مميت بمدينة سلا

حالة سكر متقدمة وراء حادث سير مميت بمدينة سلا

حالة سكر متقدمة وراء حادث سير مميت بمدينة سلا
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:25

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا قد تمكنت، اليوم الاثنين، من توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، يبلغ من العمر 40 سنة، بعد ارتكابه حادث سير مميت مع محاولة فرار.

وأوضح بلاغ للمديرية أن "السائق الموقوف كان قد ارتكب حادثة سير، على مستوى شارع السنبلة بحي سيدي موسى، نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها".

كما أضاف المصدر نفسه أن الواقعة تسببت في إصابة شخصين بجروح بليغة، أحدهما وافته المنية قبل الوصول إلى المستشفى، بينما حاول السائق الفرار ليتسبب في إلحاق أضرار مادية بثلاث سيارات كانت بعين المكان، وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح خفيفة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وأربع نساء.

"المصابون تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفى، بينما تم الاحتفاظ بالسائق المخمور تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة المرورية"، يردف البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - AKDIM ABDESSAMAD الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:31
يجب على الدولة فرض قانون الدم مقابل الدم من أجل تعويض ضحايا مثل هذه الحالات.
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11
2 - taoufik الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:35
Conduite en état d'ivresse très avancée, si j étais le juge, franchement sans hésiter la peine de mort !
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3
3 - ولد البادية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:36
نتمناو ليه حكم بالمؤبد لكي لا يعيد نفس العملية هو و أمثاله و نتمنى يتم زجر كل من يتناول الخمر بالعلن ، هذا قتل عمد و ليست حادثة سير عادية
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23
4 - حسين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:44
فساد فساد فساد في كل شئ :
سكارى غش في اللحوم اغتصاب رشاوي قتل
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17
5 - المرزوقي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:48
لاحول ولاقوة الابالله
الله ارحم المتوفي الله اشافي المصابين
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11
6 - حكاية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:48
حذار من شرب الخمر أيها المسلم فكلما ابتعد المسلم والمسلمة عن شرع الله ارتمى في أحضان الرذائل،عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا )
اللهم أغفر له وتجاوز عنه وارزقنا حسن الخاتمة آمين.
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10
7 - زكرياء المغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:49
شخص في حالة سكر يتسبب في خسائر ومقتل شخص وجرح العديد من الناس ماهذا الغباء الذي يتسبب فيه هؤلاء البشر عديمي الضمير
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5
8 - Ahmed الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:01
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم
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9 - غوبر فريد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:03
داءما تتحرك التليفًونات ويتدخل النافذون فتضيع القضية كما هي العادة في مختلف ملفات الجراءم الكبرى التي تتفشى في البلد بشكل رهيب والسبب هو الأحكام المخففة ولا احد صار يخاف من العواقب
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