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كُتّاب وآراء
متشرد يصارع الموت بعد حادث دهس ناحية وزان
نقل شخص في حالة حرجة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي ابي القاسم الزهراوي، اليوم الإثنين، بعدما دهسته سيارة خفيفة بجماعة مصمودة في إقليم وزان.
وبحسب مصادر هسبري، فإن "الضحية كان يعيش حالة تشرد، وقد تعرض لكسور وإصابات متفرقة بالرأس والصدر ومناطق أخرى من جسده بسبب قوة الاصطدام، أدخلته في غيبوبة واستدعت إخضاعه لتنفس اصطناعي، بينما أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من نزيف دماغي حاد".
مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية مصمودة انتقلت إلى مكان الواقعة، وفتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.