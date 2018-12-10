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الرئيسية | حوادث | درك تامنصورت يحجز أربعة أطنان من "ماء الحياة"

درك تامنصورت يحجز أربعة أطنان من "ماء الحياة"

درك تامنصورت يحجز أربعة أطنان من "ماء الحياة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:08

حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، اليوم الاثنين، حوالي أربعة أطنان من مسكر ماء الحياة (الماحيا) بأحد المعامل.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الدرك لم تتمكن من إيقاف صاحب المعمل، الذي فرّ ومساعدوه إلى وجهة مجهولة، مضيفة أن عملية المداهمة أسفرت عن حجز 160 قنينة غاز من الحجم الكبير، والأواني المستعملة في إعداد مخدر ماء الحياة، وكمية من فاكهة التين المجفف، وسيارة رباعية الدفع.

يذكر أن درك تامنصورت أصدر مذكرة بحث في حق مالك المعمل وثلاثة أشخاص آخرين، من أجل إعداد مادة مخدرة ممنوعة، وأُطلقت حملة تمشيطية بحثا عنهم.

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