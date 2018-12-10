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الرئيسية | حوادث | المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية

المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية

المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:00

وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، ظهر اليوم الاثنين، سبعين سنة على المتهمين في ملف عصابة ترويج لحوم الذبيحة السرية و"لحوم الكلاب"، الذين كان الدرك الملكي بجماعة الشلالات قد اعتقلهم منذ أيام.

وقضت هيئة الحكم بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة؛ وهو الحكم الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلات المتهمين، حيث تعالى صراخ النساء اللواتي كن حاضرات أمام المحكمة.

واعتبرت أسر المتهمين أن الحكم الصادر في حقهم يشكل ظلما لهم، على اعتبار أن التهمة الموجهة إليهم غير صحيحة وأنهم "لم يقوموا بذبح الكلاب، ولا حتى بذبح البقرتين اللتين حجزهما الدرك الملكي حيتين".

وتزامنا مع صدور هذا الحكم، عثر عدد من المواطنين داخل حاوية للأزبال على مقربة من محطة القطار بالمحمدية على رؤوس أبقار مسلوخة؛ وهو ما أثار استنفارا بالمكان، حيث جرى فتح تحقيق في القضية، خاصة أن الحادث قد يكون يتعلق بعصابة أخرى للذبيحة السرية.

وكان هشام لوسكي، ممثل النيابة العامة، قد طالب بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، على اعتبار أن الغش يتعلق بمنتوج موجه إلى الاستهلاك مِن لدن المغاربة، لافتا إلى أن ما قاموا به ينم عن كونهم "غير وطنيين".

واعتبر نائب وكيل الملك، في مرافعته يوم الجمعة الماضي، أن هذا الملف "يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، لأن هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا"، مشيرا بناء على ما حررته الضابطة القضائية إلى أنه "كانت مفاجأة حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية بالإسطبل آثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب".

وأوضح ممثل الحق العام، في مرافعته، "كما تابعتم، سيدي الرئيس؛ فالبعض عبر عن ندمه لما قام به، والبعض الآخر لزم الصمت"، مضيفا "هؤلاء مواطنون غير وطنيين، ويتهمون الدرك بالرشوة، مع العلم أن هناك فيديوهات تدل على أن المتهم المسمى الرداد هو من كان يريد إرشاء عناصر الدرك".

من جهته، أكد دفاع مالك الإسطبل المتهم بذبح الكلاب أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر "غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان"، مطالبا بـ"إجراء خبرة لنتبين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل".

وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، موردا أن "طريقة حديث موكلي بتوتر أمام المحكمة دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله".

وكانت جولة روتينية ليلية قادت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات إلى دوار سيدي عبد النبي، حيث انتابتها شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، فاعتقدت أن الحادث يتعلق بتعاطي الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع "ميرسديس" من الحجم الكبير، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقالهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - rachid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:06
كان خاصهم المؤبد ليكونو عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بصحة اخيه الانسان
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225
2 - مغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:07
يستحقون أكثر، نتمنى نفس المصير لكل من يستهتر بصحة وسلامة الناس. هذا من أبشع أنواع الفساد
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198
3 - حكم عادل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:10
حكم عادل إذا تبتت تهمتهم بالفعل .
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129
4 - hicham الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:11
يستاهلو أكتر مكرهتش ليهم 30 عام لواحد باش يكونو عبره لواحد اخر
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154
5 - زكرياء المغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:12
كنت أتمنى أن يتم الحكم عليهم ب30 سنة سجنا نافدا لكل واحد منهم
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141
6 - عبد الحفيظ الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:13
10 سنوات قليلة في حقهم ملي طمع وصل الإنسان حتى لهاد المرحلة الله يسترنا ويرزقنا القناعة
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130
7 - MAROC77 الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:14
اتمنى يوما ما أن يحاكم من يبيع لنا "الغدايد والفقصة" وبدم بارد ويزيدوها "بقليان السم". مضرة الغدايد أخطر بكثير من مضرة خانز وبنين.....؟؟؟؟
مجرد كلام وتحية لكل إنسان يخدم البلاد للعموم.
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41
8 - نزهة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:14
خاصهم ايزيدهوم الاعمال الشاقة وشرب مياه الواد الحار ويعطيوهم افطروا بسراق الزيت ويتغداو بالفئران والعشا بلاش وينعسو فالطواليت
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74
9 - بوحاطي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:15
كان على القضاء ان يشدد في الاحكام حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ان يمس سلامة المواطنين اما هدا حكم فهو مخخف و لم تمر الا منسابات حتى ينالوا عفوا
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54
10 - يوسف الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:16
جميل ..... لكن !؟ ماذا عن العصابات الاخرى الذين عاثوا في الارض فسادا من الذين يبيعون الناس الدقيق وباقي المنتجات المنتهية الصلاحية ، اذهبوا وابحثوا في المستودعات لتعرفوا ماذا نأكل كمواطنين ، أتمنى أن يتم اليوم الذي أسمع فيه عن الحكم بـ 70 سنة لكل واحد مع الاعمال الشاقة على المفسدين الكبار في الدولة المغربية والذين أصبح المغاربة لا يطيقونهم ، وراه الناس التسياق والتجفاف كيبدا من الفوق ماشي من تحت ، لابد من اقتلاع الرؤوس الكبيرة في الفساد لكي يقطع الطريق امام المفسدين "الصغار" ، الورم الخبيث الذي يعشش على صدور المغاربة يجب أن يقطع من أصله وجذوره أعباد الله .
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37
11 - N.H الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:17
ليكونو عبرة لكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشين و نناشد السلطات و اللجن المكلفة بحماية المستهلك أن يقوموا بالمراقبة المستمرة لمحلات الجزارة و الأكلات السريعة و محاربة أصحاب الأكلات الخفيفة اللذين لا يتوفرون على الرخص
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31
12 - خدوج الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:17
عشر سنوات قليلة ماكرهتش لهم المؤبد هذه خيانة الوطن وخوتهم المواطنين نتمنى من السلطات مراقبة اصحاب محلات الشواء العشوائية بشكل صارم وتطبيق العقوبات تحية لرجال الامن الشرفاء
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28
13 - يوسف الزروالي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:17
حكم مخفف في حق هؤلاء المجرمين الذين بسببهم تم انتشار عدد الامراض خطيرة بالمجتمع، ناهيك عن المصاريف التي يصرفها المواطن على صحته.
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23
14 - الدكالي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:17
لقد كانا فقط. يريدون اخد صور مع البقرتين المريضتين. لانهم ربما كانوا يقمون بتدريب بيطري. اما حسب العاءلات الكل بريء
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20
15 - Abdou الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:18
J.ai apprecie ce jugement a ces tricheurs qui font manger de la viande de chien au innocents
Mais il faut juger tout le monde sans fetmer les yeux dans certains cas
Alors faut juger l.ex patronne de sidi Ali qui vendait l.eau du robinet en le fesant passer par eau minerale
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6
16 - رشيد امستردام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:20
السلام عليكم
حكم بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة؛ وهو الحكم قليل في حقهم على الأقل المؤبد حتى يكونو عبرة لمن سولت لهم نفسهم ان يلعبون بالشعب المغربي
والسلام رشيد امستردام
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10
17 - DR Najib الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:22
vive la justice, il aurait fallu, leur couper une Main pour donner l'exemple, car en fin de compte ce sont que les Pauvres citoyens dépourvus et avec peu d'argent qui s'alimentent de ces Marchands de Saucisses et autre soupe en pleine rue le soir, , ,,, et ces pauvres clients une fois ils sont intoxiquer ils vont à l'hôpital et il n''y a personne qui s'occupe d'eux jusqu'à la Mort , donc il faut punir ces Coupables et punir même leurs Familles qui les aident à Empoisonner les pauvres marocain dépourvus de tous droits et défense vive la Loi (hespress diffuser )
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9
18 - السالكي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:22
اذا هؤلاء حقا ذا ذبحوا الكلاب وتاجروا بها فجزاهم اكثر من 10 سنوات ولكن حسب كل ما قرأته في هذا الموضوع هو انهم ضبطوا بأبقار مريضة وكبيرة السن وطلب ميت في إحدى الضيعات، هل هذا كاف؟؟
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3
19 - مواطن من المنتزه الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:23
اذا كان المحكوم عليهم قد تبثت في حقهم الجريمة المنسوبة اليهم وبالفعل هم من قاموا بهذا الفعل الشنيع فاظن ان الحكم الذي قضت به المحكمة بعشر سنوات حبسا فكان افضل لو تم ذلك مع الاشغال الشاقة لانه ليس من شيم المغربي الحر ان يقوم بما قام به هؤلاء الضالين...سؤال موجه الى هؤلاء المجرمين :هل لك القدرة على ان تطعم لحوم الكلاب تلك الى ابناءك ووالديك و ...!؟؟؟ الا لعنة الله على الظالمين
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9
20 - مغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:23
ياريت لو اعتقلوا الذين يبكون لأجل للحرية هؤلاء الغير الوطنيين . أقول لكم لماذا لم تهذونهم الى الصواب قبل يعتقلوا ؟؟؟ السجن لكم أيضا . شكرًا لكل من اعتقل هؤلاء الجياف المعفونين .
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7
21 - مندر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:24
نتمنى ان تسود عدالة الله فالارض مع كل الفاسدين الذين يستعملون اساليب قدرة للوصول الى الثراء الفاحش وكل من لم يرضى بما قصمه الله لهو من رزق فالقناعة كنز لا يفنى
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7
22 - أختكم في الله الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:24
في نظري انه إن ثبتت فعلا عليهم جريمة الغش واللعب بسلامة صحة المواطنين فهذا بحد ذاته قمة الفساد ومن الضروري محاكمتهم كما نص عليه القانون لأنه وللأسف الشديد أصبحنا لا نبالي بالغير أمام انانيتنا ومصالحنا سواء شرعية أم غير شرعية.
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7
23 - Hamido الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:25
نتمنى ان نسمع أحكام سبعينية في حق من أكلوا لحم المغاربة وثروتهم وحقوقهم حتى يكون الجميع سواسية أمام القانون.
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6
24 - ولد البادية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:25
والله قليل في حقهم أتمنى ان يطالبو بالاستئناف و يكمل لهم الرئيس المحترم 20 سنة ،،، تحية احترام و تقدير لكل من ساهم في القبض وفضح و الحكم على هؤلاء الشياطين
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8
25 - فؤاد اعراب الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:26
أتمنى أن تحكموا ب 10سنوات على كل من يبيع الحرام سواء كان خمرا أو لحما أو سجائر وأن تغلقو جميع الملاهي الليلية حيث كثر الفساد في البر والبحر
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8
26 - EX MUSLImM الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:29
الحكم جائر من المنطلق الاسلامي لماذا؟؟
حلال اكل الضبع في الديانة الاسلامية روي عن علي وعن ابن عباس من حديث جابر -رضي الله عنه- وهو يجيب من سأله عن حكم أكلها: (الضبعُ أصيدٌ هيَ؟ قال: نعم، قال قلت: آكُلُها؟ قال: نعم، قال قلت: أقالهُ رسولُ اللهِ.قال نعم..
جاء عن عكرمة -رضي الله عنه- أنّه رأى لحم الضبع على مائدة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما..وجاء عن الإمام الشافعي -رحمه الله- في معرض الاستدلال على جوازه أنّ لحم الضباع كان يُباع ويشترى بين الصفا والمروى في مكة..
اما من حرموه فهم الحنفية...
لهدا صحيا فاكل الكلاب احسن من اكل الضبع لان الضبع ياكل فقط بقايا اللحوم
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-21
27 - Said الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:30
يستحقون أكثر بكثير و غذائهم حبذا لو يكن من لحم الكلاب فقط.
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28 - سعد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:30
في نظري المتواضع حكم مخفف كان يجب عليهم الحكم بالإعدام قمة الجشع و الاستهتار بصحة الناس الا لعنة الله عليهم يطعمون عباد الله لحم الكلاب والبقر الميت فبئس ماكسبو ا من مال حرام
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5
29 - الزمر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:32
السلام ، هذا ليس هو العدل ، يبيعوا لحم الكلاب إلى المواطنين ، وفي السجن يتناولون اللحوم المعتادة ،أليس من العدل أن نناولهم لحم الكلاب وما شابه طيل مدة السجنهم .
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6
30 - سكزوفرين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:32
وفهمو دابا العقلية ديال للي ماكا يحشمش.
كالك غضب عائلات المتهمين.
باين الأثر ديال لحوم الكلاب والحمير
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31 - Adilusa الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:32
هذا بصيص أمل في العدالة المغربية... أرجوا أن يستأنف الحكم وتضاف عشر سنوات أخرى فوق العشر الأصلية في الحكم الإبتدائي.
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5
32 - ملاحظ الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:33
هادشي علاش السرطان كتير فالمغرب حيت ما كاين لي كيتسوق للمواطن المغربي غي الغلا والحكرة.
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33 - الميـزان الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:35
وهو الحكم الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلات المتهمين، حيث تعالى صراخ النساء اللواتي كن حاضرات أمام المحكمة.

سـؤال : مـاهو رد فعلكم إن كنتم أنثم من أكل لحـم الكـلاب أو رجـال الدرك الدين ثم إستهـدافهم أبنـاؤكم ؟؟

لاللبـــــــكاء والنياح واللطـم على المجـرمين الدين أســـاؤو للإنسـانية ..
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5
34 - AYA الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:36
ناس محاضرينش ومعارفين والو وكيقولك خصهم المؤبد! واش عندك شي دليل حضرتي لشي حاجة عمر شي قال ليكم كليت من عند دك الجزار ومرضت لا حول ولا قوة الا بالله
الله ياخد فيهم الحق
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-3
35 - مستهلك الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:38
إن الله يمهل ولا يهمل. إلى هذه الدرجة أصبح الإنسان لا يخاف الله. قلة الإيمان وعدم القناعة هما السبب في ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تضر باخيه الإنسان. لهذا لا يجب التعاطف مع مثل هؤلاء المجرمين والمدنيين. هذا حكم الدنيا والآخرة أشد.
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6
36 - حميد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:39
أين هي صاحبة الفيديو. وتقول البقرة كانتا حيتين ولم يتم دبحها ههه. ربما جاؤوا بها لاتقاط الصور والكلب يتحلل داخل حظيرة شيء عادي. ما هذا الهراء. على من تكذبون. 10 سنوات قليلة في حق هؤلاء القتلة والسفاحين والمجرمين يجب على محكمة الإستئناف أخد بعين الإعتبار صحة المواطنين وتمديد الحكم إلى المؤبد.
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2
37 - الهواري الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:40
المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية
كان على النيابة العامة الاستعانة بالسلطة المحلية، وخاصة الشيوخ والمقدمين، عن مدى النقص في عدد الكلاب في المنطقة؛ إذ هما يعلمان كل ما يدب ويروج في دائرة نفوذهما. وعشر سنوات سجنا لكل من المتهمين كافية لهم حتى إذا خرجوا وجدوا جيلا أخرى من الكلاب قد زاد وترعرع وسمن وبلغ سن الذبح. والله أصبحنا نأكل ونشرب ونستنشق؛ وما ندري ما نأكل وما نشرب وما نستنشق. لكم الله.
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38 - simmo الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:40
bravo . bien fait. ils méritent plus
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39 - بالصحة والراحة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:42
هذا جزاء من يبيع السم للناس, حكم عادل جزاءا وفاقا ، غير أني تمنيت لو كان الحكم مشمول بتغذيتهم على تلك اللحوم الحرام المؤذية التي وكلوها لعباد الله ، يبخروا لهم عليها الكسكس كل جمعة مدة سجنهم.
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4
40 - لابد من تحاليل اللحم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:43
هناك طرق علمية التحاليل البيولوجية ممكن إجراءها على النقانق و الكفتة التي تباع عند الباعة المتجولين لمعرفة إن كان اللحم المستعمل في تحضيرها لحم حلال أم لحم حيوانات محرمة. هذه هي مهمة مختبرات الدولة إن كانت هنالك كفاءة في الميدان.....la prévention vaut mieux que le simple hasard d'une tournée des gendarmes. Les deux c'est mieux.
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41 - Morocco الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:43
يستحقون أكثر من ذلك بكثير ، ننتظر تجريم ممارسة الشعوذة كذلك
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2
42 - باحث في جرائم متسلسلة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:51
الصينيون يأكلون الكلاب والقطط ومختلف الحيوانات والحشرات ، في دولة غينيا الطوبا او الفأرة الكبيرة تساوي مئتي درهم
اعتقد ان نتائج اكل اللحوم في المدن الكبرى اعطت اكلها لدى فئة معينة حيت تجدهم ينهقون وينبحون في مختلف المنابر و....
بائعي لحوم الكلاب و الحشرات ليسوا وطنيين اما المفسدين ونا هبي اموال الشعب وبائعي الكذب السياسيين فهم وطنيين اظن ان مفعول اكل لحوم.... قد أثر على الرصيد اللغوي للنيابة العامة
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0
43 - youssef maaseik الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:53
اليوم 10 سنوات وغدا تخفيف وبعد غد عفو، يجب إنزال أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين لأنهم تلاعبوا بأرواح المواطنين وبصحتهم أحسن شيئ أن نرمي بهم للكلاب المصعورة كي تتخد الإجراءات اللازمة معهم.
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1
44 - mosi. الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:53
وماذا عن من يغش في زيت الزيتون و هناك طرق عدة و كارثية للغش في زيت الزيتون كلها تشكل خطرا داهما على صحة المواطنين...الذين بالمناسبة ادعوهم الى شراء الزيتون و طحنه في المطحنة ان كانو يريدون اكل زيت زيتون حقيقية وان صعب الامر على شخص واحد فعدة جيران يتعاونون و يقوموا بذلك...افضل لهم و لصحتهم و لصحة عوائلهم...
نرجو الرفع من عقوبات الغشاشين في المواد الاستهلاكية لأن السرطان اصبح يفتك فالشباب قبل الشيوخ و اصبحنا نرى عدد مفزع ممن يفتك بعم سرطان القولون و الجهاز الهضمي...والأكيد ان السبب هو الغش في المواد الغدائية الشعبية منها و المصنعة...
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2
45 - said الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:56
مرة دخلت لباتوار في مدينة القنيطرة فوجدت الابقار تدبح وفي جناح اخر ما يناهز 20 حمار تسلخ لم افهم اي شيء
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2
46 - خالد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:05
أحكام عادلة كان بالإمكان أكثر لا ندين أحدا أتحدث عن التهمة خطيرة تستوجب أقصى العقوبات. ليكونو عبرة
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47 - NAWAR الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:07
هؤلاء المجرمون يجب في حقهم الإعدام.القاضي شفق عليهم ورحمهم ب10 سنوات سجنا.أتمنى أن تشدد العقوبة في الاستناف.لأنهم منذ سنين وهم يروجون سمومهم وأمراضهم للمواطنين الأبرياء.يعلم الله وحده عدد ضحاياهم ،من ماتوا ومن لازالوا يعانون في المستشفيات.فَدَاءُ الَكَلَبْ(لاراج) لاينفع معه إلا اللقاح.لهذا استفحل داء السل فى القرى نتيجة لحوم بَقَرٍ بها جرثومة السل.
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0
48 - الوطنية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:07
الله ينصر الحق ويحفظ من يطبقه بحق يرتاح القلب عندما يسمع حكما كهذا في حق الجانحين عن قانون الله ذبح الحرام وقانون الدولة الاغتناء الضار نتمى اذا تم الاستئناف يرفع سقف الحكم الى العشرين سنة
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0
49 - محمد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:12
حكم جائر بحكم ان في جل دول اسيا يقتاتون على لحم الكلاب والقطط وحتى الفئران .
زيادة ان بعض المطاعم في كل من الصين واليابان يقدمن أطباق باهضا الثمن مكون أساسا من لحم خدج الأطفال .
اذن كان على المحكمة نفيهم الى الصين ، وهناك يمكنهم مزاولة مهنتهم في ظروف ماائمة .
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50 - mocasa الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:13
to all my brothers and sisters, Ramadan in morocco will include fasting the whole year, eat veggies only, and don't go to Berkan.....wowo fin ghadi biya khoya fin ghadi biya...leblad ghada fi hawiya. allah yestar
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