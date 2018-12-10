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كُتّاب وآراء
المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية
وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، ظهر اليوم الاثنين، سبعين سنة على المتهمين في ملف عصابة ترويج لحوم الذبيحة السرية و"لحوم الكلاب"، الذين كان الدرك الملكي بجماعة الشلالات قد اعتقلهم منذ أيام.
وقضت هيئة الحكم بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة؛ وهو الحكم الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلات المتهمين، حيث تعالى صراخ النساء اللواتي كن حاضرات أمام المحكمة.
واعتبرت أسر المتهمين أن الحكم الصادر في حقهم يشكل ظلما لهم، على اعتبار أن التهمة الموجهة إليهم غير صحيحة وأنهم "لم يقوموا بذبح الكلاب، ولا حتى بذبح البقرتين اللتين حجزهما الدرك الملكي حيتين".
وتزامنا مع صدور هذا الحكم، عثر عدد من المواطنين داخل حاوية للأزبال على مقربة من محطة القطار بالمحمدية على رؤوس أبقار مسلوخة؛ وهو ما أثار استنفارا بالمكان، حيث جرى فتح تحقيق في القضية، خاصة أن الحادث قد يكون يتعلق بعصابة أخرى للذبيحة السرية.
وكان هشام لوسكي، ممثل النيابة العامة، قد طالب بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، على اعتبار أن الغش يتعلق بمنتوج موجه إلى الاستهلاك مِن لدن المغاربة، لافتا إلى أن ما قاموا به ينم عن كونهم "غير وطنيين".
واعتبر نائب وكيل الملك، في مرافعته يوم الجمعة الماضي، أن هذا الملف "يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، لأن هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا"، مشيرا بناء على ما حررته الضابطة القضائية إلى أنه "كانت مفاجأة حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية بالإسطبل آثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب".
وأوضح ممثل الحق العام، في مرافعته، "كما تابعتم، سيدي الرئيس؛ فالبعض عبر عن ندمه لما قام به، والبعض الآخر لزم الصمت"، مضيفا "هؤلاء مواطنون غير وطنيين، ويتهمون الدرك بالرشوة، مع العلم أن هناك فيديوهات تدل على أن المتهم المسمى الرداد هو من كان يريد إرشاء عناصر الدرك".
من جهته، أكد دفاع مالك الإسطبل المتهم بذبح الكلاب أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر "غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان"، مطالبا بـ"إجراء خبرة لنتبين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل".
وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، موردا أن "طريقة حديث موكلي بتوتر أمام المحكمة دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله".
وكانت جولة روتينية ليلية قادت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات إلى دوار سيدي عبد النبي، حيث انتابتها شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، فاعتقدت أن الحادث يتعلق بتعاطي الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع "ميرسديس" من الحجم الكبير، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقالهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
مجرد كلام وتحية لكل إنسان يخدم البلاد للعموم.
Mais il faut juger tout le monde sans fetmer les yeux dans certains cas
Alors faut juger l.ex patronne de sidi Ali qui vendait l.eau du robinet en le fesant passer par eau minerale
حكم بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة؛ وهو الحكم قليل في حقهم على الأقل المؤبد حتى يكونو عبرة لمن سولت لهم نفسهم ان يلعبون بالشعب المغربي
والسلام رشيد امستردام
حلال اكل الضبع في الديانة الاسلامية روي عن علي وعن ابن عباس من حديث جابر -رضي الله عنه- وهو يجيب من سأله عن حكم أكلها: (الضبعُ أصيدٌ هيَ؟ قال: نعم، قال قلت: آكُلُها؟ قال: نعم، قال قلت: أقالهُ رسولُ اللهِ.قال نعم..
جاء عن عكرمة -رضي الله عنه- أنّه رأى لحم الضبع على مائدة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما..وجاء عن الإمام الشافعي -رحمه الله- في معرض الاستدلال على جوازه أنّ لحم الضباع كان يُباع ويشترى بين الصفا والمروى في مكة..
اما من حرموه فهم الحنفية...
لهدا صحيا فاكل الكلاب احسن من اكل الضبع لان الضبع ياكل فقط بقايا اللحوم
كالك غضب عائلات المتهمين.
باين الأثر ديال لحوم الكلاب والحمير
سـؤال : مـاهو رد فعلكم إن كنتم أنثم من أكل لحـم الكـلاب أو رجـال الدرك الدين ثم إستهـدافهم أبنـاؤكم ؟؟
لاللبـــــــكاء والنياح واللطـم على المجـرمين الدين أســـاؤو للإنسـانية ..
الله ياخد فيهم الحق
كان على النيابة العامة الاستعانة بالسلطة المحلية، وخاصة الشيوخ والمقدمين، عن مدى النقص في عدد الكلاب في المنطقة؛ إذ هما يعلمان كل ما يدب ويروج في دائرة نفوذهما. وعشر سنوات سجنا لكل من المتهمين كافية لهم حتى إذا خرجوا وجدوا جيلا أخرى من الكلاب قد زاد وترعرع وسمن وبلغ سن الذبح. والله أصبحنا نأكل ونشرب ونستنشق؛ وما ندري ما نأكل وما نشرب وما نستنشق. لكم الله.
اعتقد ان نتائج اكل اللحوم في المدن الكبرى اعطت اكلها لدى فئة معينة حيت تجدهم ينهقون وينبحون في مختلف المنابر و....
بائعي لحوم الكلاب و الحشرات ليسوا وطنيين اما المفسدين ونا هبي اموال الشعب وبائعي الكذب السياسيين فهم وطنيين اظن ان مفعول اكل لحوم.... قد أثر على الرصيد اللغوي للنيابة العامة
نرجو الرفع من عقوبات الغشاشين في المواد الاستهلاكية لأن السرطان اصبح يفتك فالشباب قبل الشيوخ و اصبحنا نرى عدد مفزع ممن يفتك بعم سرطان القولون و الجهاز الهضمي...والأكيد ان السبب هو الغش في المواد الغدائية الشعبية منها و المصنعة...
زيادة ان بعض المطاعم في كل من الصين واليابان يقدمن أطباق باهضا الثمن مكون أساسا من لحم خدج الأطفال .
اذن كان على المحكمة نفيهم الى الصين ، وهناك يمكنهم مزاولة مهنتهم في ظروف ماائمة .