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الرئيسية | حوادث | توقيف عصابة متخصصة في "الكريساج" في أنزا

توقيف عصابة متخصصة في "الكريساج" في أنزا

توقيف عصابة متخصصة في "الكريساج" في أنزا
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:10

تمكّنت الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى بأنزا، شمال مدينة أكادير، اليوم، من إيقاف أربعة أشخاص، يشتبه في تكوينهم عصابة إجرامية تنشط في مجال السطو تحت التهديد بأسلحة بيضاء وباستعمال ناقلة.

وكان الموقوفون يستعينون بسيارة للنقل السري في تنقلاتهم بأحياء أنزا وأكادير، من أجل التمويه، حيث يعمدون إلى السطو على ما بحوزة الضحايا من الركاب والمارة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ونصبت المصالح الأمنية بأنزا كمينا لأفراد العصابة، حيث جرى إيقافهم، ليتم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، التي أمرت بها النيابة العامة المختصة.

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