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الرئيسية | حوادث | لجنة جهوية تحقق في ولادة بمستشفى شيشاوة

لجنة جهوية تحقق في ولادة بمستشفى شيشاوة

لجنة جهوية تحقق في ولادة بمستشفى شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:12

إثر انتشار مقطع "فيديو" على شبكة التواصل الاجتماعي وقنوات عربية الأسبوع الماضي، تظهر فيه سيدة حبلى تنحدر من دوار الشكيرين بجماعة لمزوضية وهي تضع مولودها داخل مستشفى محمد السادس بشيشاوة، أرسلت المديرية الجهوية، الإثنين، لجنة تفتيش جهوية لفتح تحقيق بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق قالت لمياء شاكري، المندوبة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي لهسبريس: "إن المعنية بالأمر نقلت من طرف عائلتها من أجل وضع مولودها داخل المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة بعدما خضعت لمحاولة توليدها بالمنزل".

وتابعت المسؤولة نفسها: "حضرت الأم بعدما استعصى على مولدة تقليدية توليدها بمنزلها، ولما دخلت المستشفى، تجند طاقم طبي لمساعدتها، وبما أن حملها كان جد متقدم فإن الجنين لم يمهل الممرضات لحظة لإحضار كرسي متحرك لنقلها إلى سرير قسم الولادة".

وأوردت شاكيري أن "الجنين خرج رأسه قبل أن تتمكن الممرضات من وضع الأم على الكرسي المتحرك"، مشيرة إلى أن "الطاقم الطبي تمكن من توليدها في أحسن الظروف"، ومؤكدة أن "الأم والابن في صحة جيدة، ولازالا في المستشفى، الذي سيغادرانه غدا الثلاثاء"، على حد قولها.

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