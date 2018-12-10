"الرقم الأخضر" يسقط قائدا "مرتشيا" بإقليم تاونات

هسبريس من فاس

علمت هسبريس أن "الرقم الأخضر المباشر"، الذي وضعته مصالح النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، أوقع، ليلة الإثنين، رجل سلطة بإقليم تاونات، برتبة قائد، يشتبه في تلقيه رشوة تبلع قيمتها 10 آلاف درهم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الأمر يتعلق بقائد قيادة عين عائشة، الذي تم توقيفه من طرف عناصر أمنية تابعة لولاية أمن فاس من داخل سكنه الوظيفي، الكائن بمدينة تاونات، عقب قبضه المبلغ المالي المذكور من مواطن ينحدر من جماعة عين معطوف، سبق له التبليغ عن ابتزازه من طرف المعني بالأمر في شأن استغلاله لمعصرة زيتون.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم نصب كمين محكم للقائد المذكور مكن من الإطاحة به عقب تسلمه للمبلغ المالي الذي جاءت الأرقام التسلسلية لأوراقه النقدية مطابقة لتلك التي تم تصويرها قبل منحها له من طرف الشخص الذي بلغ عنه بالاتصال بالرقم الأخضر المباشر.