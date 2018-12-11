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أجهزة الاستشعار تسجل هزة أرضية بإقليم الحسيمة
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:35
أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم "ريشتر" في إقليم الحسيمة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي سجلت ليلة اليوم الثلاثاء، حدد مركزها في جماعة سيدي بوتميم.
المصدر ذاته كشف أن الهزة الأرضية كانت على عمق 25 كيلومترا عند التقاء خط العرض 34.90 درجة شمالا وخط الطول 4.27 درجة غربا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مصطفى الرواضي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:57
اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادر
ورد بنا إلى دينك مردا جميلا
ورد بنا إلى دينك مردا جميلا
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