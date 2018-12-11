24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل (5.00)

  2. إيطاليا تغرّم "فيسبوك" بسبب بيع بيانات مستخدمين (5.00)

  3. ميركل من مراكش: الهجرة "ظاهرة طبيعية" تخلق الازدهار لألمانيا (5.00)

  4. المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية (5.00)

  5. الإعلان عن جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أجهزة الاستشعار تسجل هزة أرضية بإقليم الحسيمة

أجهزة الاستشعار تسجل هزة أرضية بإقليم الحسيمة

أجهزة الاستشعار تسجل هزة أرضية بإقليم الحسيمة
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:35

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم "ريشتر" في إقليم الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي سجلت ليلة اليوم الثلاثاء، حدد مركزها في جماعة سيدي بوتميم.

المصدر ذاته كشف أن الهزة الأرضية كانت على عمق 25 كيلومترا عند التقاء خط العرض 34.90 درجة شمالا وخط الطول 4.27 درجة غربا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مصطفى الرواضي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:57
اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادر
ورد بنا إلى دينك مردا جميلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.