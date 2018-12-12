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كُتّاب وآراء
27 قتيلا و2023 جريحا في حوادث بمدن المملكة
لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 2023 آخرون بجروح، إصابة 68 منهم بليغة، في 1500 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 دجنبر 2018.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم.
كما ترتبط الأسباب نفسها بتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و305 مخالفات، وأنجزت 10.176 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و129 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و611 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4673 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5399 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 104 مركبات.