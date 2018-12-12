24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رفض نقابي لتدخل مسؤول صحي بمشفى الغساني (5.00)

  2. إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال (5.00)

  3. شركة التنمية المحلية "تقصي" منتخبين بالبيضاء (5.00)

  4. مسلك طرقي يغضب سكانا بجماعة ّ"أولاد فارس" (5.00)

  5. نادي الترجي يتمسك بموَاجهة الرجاء في "رادس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | 27 قتيلا و2023 جريحا في حوادث بمدن المملكة

27 قتيلا و2023 جريحا في حوادث بمدن المملكة

27 قتيلا و2023 جريحا في حوادث بمدن المملكة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 07:16

لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 2023 آخرون بجروح، إصابة 68 منهم بليغة، في 1500 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 دجنبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم.

كما ترتبط الأسباب نفسها بتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و305 مخالفات، وأنجزت 10.176 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و129 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و611 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4673 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5399 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 104 مركبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.