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الأمن ينهي إجرام "الشويردي" في القصر الكبير
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:15
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير من توقيف المسمى "م. ب"، الملقب بـ"الشويردي"، من مواليد 1993، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية بجميع أنواعها.
توقيف المعني بالأمر تم على مستوى منطقة "الكشاشرة"، التابعة لنفوذ الدرك الملكي، حيث ضبط متلبسا بحيازة 43 قرصا مخدرا و23 غراما من مخدر الهيروين و5 غرامات من مخدر الكوكايين، وسلاح أبيض من الحجم الكبير.
تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث معه وتقديمه للعدالة بغرض متابعته بالمنسوب إليه.