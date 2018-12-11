حريق يودي بحياة مواطنين مغربيين شمال إيطاليا

هسبريس ـ و.م.ع

لقي مواطنان مغربيان مصرعهما في حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة ريدجيو إيمليا في شمال إيطاليا.

وأفاد مصدر في القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، أن المواطنين هما رجل و زوجته مقيمان في إيطاليا، مضيفا أن الحريق خلف كذلك إصابة بالغة الخطورة لابنين لهما؛ متراوحة أعمارهما ما بين 14 و 16 سنة.

وأشار المصدر إلى أن الحريق اندلع بسبب إشعال أشخاص بدون مأوى النار، من أجل التدفئة، في قبو المبنى السكني المكون من أربع طوابق؛ والذي تقطنه 8 أسر مغربية.

تم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة لريدجو إيميليا، التابعة لمنطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا، حول هذا الحريق. وحسب المصدر ذاته فإن مصالح القنصلية تعمل على اتخاذ الإجراءات المعمول بها لنقل جثماني الضحيتين إلى المغرب في أقرب وقت ممكن.