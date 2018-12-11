24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحيل آخر النساء!
- في شأن الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الضريبية بالمغرب
- المحتجون يسترجعون الثورة ويكسرون الصورة النمطية لفرنسا
- نهش بأسنان مستعارة!
- الاقتصاد الياباني يتراجع في الربع الثالث من 2018
ميركل من مراكش: الهجرة "ظاهرة طبيعية" تخلق الازدهار لألمانيا (5.00)
- ماكرون "يعتذر" للشعب الفرنسي ويعلن حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد - (131)
- ماكرون يقرر الزيادة في الرواتب ـ100 يورو شهريا - (114)
- المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية - (100)
- تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين - (58)
- مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الارتشاء يرسل كاتبا بمحكمة تيسة وراء القضبان
جرى إيداع كاتب ضبط بالمحكمة المركزية لتيسة، اليوم الثلاثاء، السجن المحلي لعين عائشة، بعدما قررت النيابة العامة بابتدائية تاونات متابعته في حالة اعتقال احتياطي لأجل الارتشاء، مع تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمته.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لتاونات قد أوقفت المتهم (أ.ع) من داخل مكتبه بالمحكمة المركزية لتيسة متلبسا بتلقي رشوة، تبلغ قيمتها 200 درهم، بعد تقدم أحد المرتفقين بشكاية ضده عبر الرقم الأخضر المباشر الخاص بالتبليغ عن الرشوة.
ووفق مصادر هسبريس فقد أبلغ المشتكي مصالح النيابة العامة بابتزازه من لدن كاتب الضبط المعني، الذي زاول مهنته لحوالي 40 سنة بقطاع العدل، ليتم الترتيب للإطاحة به وهو متلبس بقبض مبلغ الرشوة من الضحية داخل مقر عمله، حيث جرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.
يذكر أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة أطاح، كذلك، بقائد عين عائشة بإقليم تاونات الذي يشتبه في تلقيه رشوة، تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، من صاحب معصرة زيتون بجماعة عين معطوف، حيث أخضع بعدها لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس.