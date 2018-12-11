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الرئيسية | حوادث | الارتشاء يرسل كاتبا بمحكمة تيسة وراء القضبان

الارتشاء يرسل كاتبا بمحكمة تيسة وراء القضبان

الارتشاء يرسل كاتبا بمحكمة تيسة وراء القضبان
هسبريس من فاس
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:10

جرى إيداع كاتب ضبط بالمحكمة المركزية لتيسة، اليوم الثلاثاء، السجن المحلي لعين عائشة، بعدما قررت النيابة العامة بابتدائية تاونات متابعته في حالة اعتقال احتياطي لأجل الارتشاء، مع تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمته.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لتاونات قد أوقفت المتهم (أ.ع) من داخل مكتبه بالمحكمة المركزية لتيسة متلبسا بتلقي رشوة، تبلغ قيمتها 200 درهم، بعد تقدم أحد المرتفقين بشكاية ضده عبر الرقم الأخضر المباشر الخاص بالتبليغ عن الرشوة.

ووفق مصادر هسبريس فقد أبلغ المشتكي مصالح النيابة العامة بابتزازه من لدن كاتب الضبط المعني، الذي زاول مهنته لحوالي 40 سنة بقطاع العدل، ليتم الترتيب للإطاحة به وهو متلبس بقبض مبلغ الرشوة من الضحية داخل مقر عمله، حيث جرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.

يذكر أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة أطاح، كذلك، بقائد عين عائشة بإقليم تاونات الذي يشتبه في تلقيه رشوة، تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، من صاحب معصرة زيتون بجماعة عين معطوف، حيث أخضع بعدها لتدابير الحراسة النظرية لأجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - achraf الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:42
قايد وكاتب ضبط مرتشيان متابعان امام القضاء ..طيب معقول ولكن هل هده الدولة قامت بواجبها في تطهير باقي القطاعات والمرافق حيث الرشوة بالعلالي في القضاء والداخلية والجماعات المحلية والامن والدرك..ادا تم تطهير العدل من الرشوة فلا فاءدة من استمرار العمل بالخط الاخضر لان المواطن سيكون مطمءنا على حقوقه.ولكن هيهات هيهات انه القطاع المستعصي على التطويع..والسبب الحماية القانونية والدستورية للقضاة التي تجعلهم بعيدين عن المساءلة الامن اتى الله بقلب سليم..
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7
2 - الكبير الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:44
لا اعتقد ان موظف قضى اربعين سنة ويسقط في هذه الهفوة ربما تصفية حسابات
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-6
3 - hamid الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:46
غير وحدة وحدة تايشدو كاملين صحيح ان الامر يتطلب سنوات لكن الاصلاح ايضا يحتاج سنوات 40 سنة الله وحده يعلم كم هي المبالغ التي اخذها هذا المخلوق الذي نسي خلقه وخالقه
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8
4 - abd الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:55
مسار ديال 40سنة خرج عليه ب200dhوكان حسبها ألقاها طايحا عليه ب5دراهم فلعام وكان قديت نحسبها نقولها شحال طايحا عليه فالنهار
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0
5 - عمر الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 16:00
نتمنوا هدشي يتعمم ، مايتير الانتباه ان هذا الرقم يطيح فقط بصغار الموظفين ،
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