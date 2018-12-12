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الرئيسية | حوادث | إيقاف مشتبه بمهاجمته محلا تجاريا وسط فاس

إيقاف مشتبه بمهاجمته محلا تجاريا وسط فاس

إيقاف مشتبه بمهاجمته محلا تجاريا وسط فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:48

أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصرها الأمنية تمكنت، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص، يبلغ من العمر 20 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في واقعة الهجوم على محل تجاري وإلحاق خسائر مادية به، فضلا عن تهديد صاحبه باستعمال سيف.

ووفق مصدر هسبريس فقد عرض المشتبه فيه صاحب محل للبقالة بحي المستقبل بفاس للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى إلحاق خسائر مادية بواجهة المحل ومجموعة من تجهيزات العرض الزجاجية؛ وهي الواقعة التي جرى توثيقها بمقطع فيديو تداوله رواد عدد من وسائط التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت الأبحاث الميدانية المكثفة، يضيف المصدر ذاته، في الليلة نفسها، من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يجري إيقافه أمس الثلاثاء، حيث تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث أخرى من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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