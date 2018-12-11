حريق بمستودع شركة يستنفر سلطات عين السبع

هسبريس من الدار البيضاء

اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، حريق بأحد المستودعات الصناعية، الموجودة بالقرب من حي دار لمان التابع للنفوذ الترابي عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.

وشبت النيران في وحدة صناعية توجد بالقرب من خط الترامواي الجديد الذي سينطلق قريبا؛ وهو ما أثار هلعا واستنفارا في صفوف عناصر الوقاية المدنية، التي حلت على الفور من أجل إخمادها.

وانتقلت المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية على وجه السرعة إلى مكان الحادث، حيث جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحريق التي تبقى مجهولة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

وعملت عناصر الوقاية المدنية لعين السبع، بعد جهد جهيد، على إخماد النيران التي لم تخلف خسائر بشرية؛ فيما التحريات متواصلة لمعرفة أسباب اندلاعها.