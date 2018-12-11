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الرئيسية | حوادث | تحقيق يبحث في ملابسات وفاة شاب ببنسركاو

تحقيق يبحث في ملابسات وفاة شاب ببنسركاو

تحقيق يبحث في ملابسات وفاة شاب ببنسركاو
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:31

نُقلت جثة شاب (م.ح)، في العشرينيات من العمر، خلال الساعات الأولى من اليوم، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في أكادير، بعد أن عُثر عليه جثة هامدة بــ"درببيهي"، غير بعيد عن السوق اليومي "السويقة" في حي بنسركاو.

وفيما تباشر المصالح الأمنية المختصة تحرياتها من أجل الوصول إلى ملابسات وظروف وفاة الشاب، رجّح جيران الشاب المفارق للحياة أن تكون الوفاة ناجمة عن تعرضه لضربة حجرة على مستوى الرأس، أثناء مشاجرة بينه وبين مرافقين له.

وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث في ظروف الحادث، في انتظار نتائج التشريح الطبي التي ستُحدّد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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