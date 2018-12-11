وفاة شخص وإصابة آخرين في حادثة قرب شيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بشيشاوة، الثلاثاء، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة المختصة، في وفاة شخص في حادثة سير وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 المحاذية لجماعة سيدي بوزيد الركراكي بالمنطقة نفسها.

وقالت مصادر لهسبريس إن هذا الحادث المروري، الناتج عن اصطدام شاحنتين، خلّف إصابات بجروح بليغة الخطورة ونفوق رؤوس الأبقار من شاحنة كانت محملة بالمواشي.

وفور إخبارها بالحادثة، انتقلت السلطة المحلية وسيارة للوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي التي شرعت في جمع المعلومات المرتبطة بالواقعة المميتة.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات وسحب رخصتي السائقين.