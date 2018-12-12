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كُتّاب وآراء
درك تامنصورت يوقف سارق أسلاك للاتصالات
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، ضواحي مراكش، مساء أمس الثلاثاء، جزارا من أجل سرقة أسلاك نحاسية تستعملها شركات الاتصال.
وأوضحت مصادر هسبريس أن توفيق المعني بالأمر جاء بعد عملية رصد وبحث دامت أسبوعا كاملا، وتمت بعدما توصل درك تامنصورت بإخبارية تفيد بأن المبحوث عنه يوجد بمنطقة محددة بالمدينة المذكورة.
وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف، الذي كان يستعمل سيارة لنقل الأسلاك المسروقة، اعترف بالمنسوب إليه، وبمن يساعدونه في فعله الجرمي.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا عن المعترف بهم، كما شرعت في تعميق التحري عمن كانوا يشترون المسروق.
يذكر أن الموقوف وضع بأمر من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث والتحري، في انتظار عرضه على القضاء.