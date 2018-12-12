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الرئيسية | حوادث | إيداع قائد السجن من أجل الرشوة واستغلال النفوذ‎

إيداع قائد السجن من أجل الرشوة واستغلال النفوذ‎

إيداع قائد السجن من أجل الرشوة واستغلال النفوذ‎
هسبريس من فاس
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 00:10

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، بإيداع قائد قيادة عين عائشة، التابعة لإقليم تاونات، سجن راس الماء ضواحي فاس، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي لأجل الارتشاء واستغلال النفوذ.

وجاء اعتقال القائد المذكور في إطار مسطرة الامتياز القضائي بعد إحالته من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها؛ وذلك على خلفية توقيفه، الإثنين، من داخل سكنه الوظيفي الكائن بمدينة تاونات، متلبسا بقبض مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم كرشوة.

وكان صاحب معصرة زيتون بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات بلغ عن القائد المذكور، عبر اتصاله بالرقم الأخضر المباشر لمصالح النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة، بابتزازه وطلبه رشوة منه مقابل التغاضي عن نشاط وحدته لتحويل الزيتون، لتتمكن عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن فاس من نصب كمين للمعني والإطاحة به في حالة تلبس بالتهمة المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Maria الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:04
ليث عملية الإعتقال تشمل كل مسؤول تهاون في تأدية واجبه لخدمة المواطن. وحبذا لو يصحى ضمير المسؤولين لتفادي مثل هذه المواقف المخزية ، فالضميرالحي هو الرقم الأخضر الحقيقي .
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2 - أتمنى العكس كدلك الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:18
أتمنى كدلك كمين محكم للشعب الدي يعطي الرشوة وزج به في السجون ههههه.
بالله عليكم كيف ينضر الإنسان لنفسه في متل هده الحلاة.
والله الترام واي مقدرتش نسلت فيه رغمة أنه للدولة الهولندية وتمشيت 12كلم على الرجل ورجعتها لما كان عندي مشكل قبل سنين ولم أرضى السلف من أصدقائي لأني دائما أعتمد على نفسي.
من قنع شبع ومن شبع أغناه الله من فظله.
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