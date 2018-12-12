إيداع قائد السجن من أجل الرشوة واستغلال النفوذ‎

هسبريس من فاس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، بإيداع قائد قيادة عين عائشة، التابعة لإقليم تاونات، سجن راس الماء ضواحي فاس، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي لأجل الارتشاء واستغلال النفوذ.

وجاء اعتقال القائد المذكور في إطار مسطرة الامتياز القضائي بعد إحالته من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها؛ وذلك على خلفية توقيفه، الإثنين، من داخل سكنه الوظيفي الكائن بمدينة تاونات، متلبسا بقبض مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم كرشوة.

وكان صاحب معصرة زيتون بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات بلغ عن القائد المذكور، عبر اتصاله بالرقم الأخضر المباشر لمصالح النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة، بابتزازه وطلبه رشوة منه مقابل التغاضي عن نشاط وحدته لتحويل الزيتون، لتتمكن عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن فاس من نصب كمين للمعني والإطاحة به في حالة تلبس بالتهمة المنسوبة إليه.