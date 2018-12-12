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قاضي التحقيق يحيل 3 أشخاص على سجن الأوداية

قاضي التحقيق يحيل 3 أشخاص على سجن الأوداية
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 04:05

أودع قاضي التحقيق بجنايات مراكش، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص ينتمون إلى إقليم شيشاوة سجن الأوداية على ذمة التحقيق، بعدما تابعتهم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بعاصمة النخيل بتهمة استخراج المعادن بدون ترخيص.

وكان قاضي التحقيق فتح تحقيقا معمقا بعدما أحيل عليه الأشخاص الثلاثة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل تعميق البحث في النازلة، لاحتمال وجود شبكة واسعة تتاجر في التراب المهرب من داخل مناجم سكساوة بجماعة ايت حدو يوسف بإقليم شيشاوة.

جدير بالذكر أن هذه القضية انطلقت خيوطها بعدما أوقف درك امنتانوت، في سد قضائي بمنطقة اسراتو بجماعة انفيفة، صاحب سيارة تحمل كميات من التراب مستخرجة من مناجم سكساوة، وداهم، يوم السبت الماضي، مصنعا غير مرخص لتحويل هذه المادة إلى معدن خام للذهب، مع حجز وسائل يستعملها الموقوف في فعله الجرمي.

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