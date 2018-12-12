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الرئيسية | حوادث | حجز خمسة أطنان من المخدرات ضواحي العرائش

حجز خمسة أطنان من المخدرات ضواحي العرائش

حجز خمسة أطنان من المخدرات ضواحي العرائش
هسبريس من العرائش
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 13:20

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بني كرفط، التابع لسرية إقليم العرائش، من حجز حوالي خمسة أطنان من مخدر القنب الهندي كانت مخبأة بعناية بجوار عين مامون، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة بني كرفط.

عملية حجز هذه المخدرات حضرها كل من قائد وعدد من عناصر مركز الدرك الملكي، والسلطة المحلية، وعناصر القوات المساعدة، وتمت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش.

المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية من مواليد سنة 1979 وينحدر من القصر الكبير، يساعده شققيه، وكانا يستغلان مكانا مهجورا في تحضير الشيرا، بينما تم حجز عدة معدات وأدوات خاصة بتصنيع هذه المادة المخدرة في عملية مداهمة للمكان.

المشتبه فيه الرئيسي سبق أن قضى عقوبات حبسية عدة لها علاقة بالتهريب والمخدرات، وهو حاليا في حالة فرار، وقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.

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