دهس متكرر يحول جثة شخص إلى أشلاء بامنتانوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتح درك امنتانوت، اليوم الأربعاء، تحقيقا بأمر من النيابة العامة بخصوص العثور على جثة شخص تحولت إلى أشلاء، على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، بالمجال الترابي لإمنتانوت بإقليم شيشاوة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي امنتانوت إلى مكان الحادثة لمعاينة الجثة وجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن هوية الضحية ومعرفة أسباب النازلة، التي تعرض خلالها الهالك للدهس المتكرر من طرف عدد من الحافلات والشاحنات والسيارات، ما أدى إلى تهشم رأسه.

وقامت عناصر الوقاية المدنية بجمع أشلاء الجثة، فيما أشرف درك امنتانوت على نقلها إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة، بتعليمات من النيابة العامة.