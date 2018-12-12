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كُتّاب وآراء
دهس متكرر يحول جثة شخص إلى أشلاء بامنتانوت
فتح درك امنتانوت، اليوم الأربعاء، تحقيقا بأمر من النيابة العامة بخصوص العثور على جثة شخص تحولت إلى أشلاء، على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، بالمجال الترابي لإمنتانوت بإقليم شيشاوة.
وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي امنتانوت إلى مكان الحادثة لمعاينة الجثة وجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن هوية الضحية ومعرفة أسباب النازلة، التي تعرض خلالها الهالك للدهس المتكرر من طرف عدد من الحافلات والشاحنات والسيارات، ما أدى إلى تهشم رأسه.
وقامت عناصر الوقاية المدنية بجمع أشلاء الجثة، فيما أشرف درك امنتانوت على نقلها إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة، بتعليمات من النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
فعلا الحديد فيه منافع للناس و بأس شديد
و لا ينفع حذر من قدر.
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحمه واسكنه جنتك امين
الأجل محتوم لا يزيد ولا ينقص الا بإذن الله.
قدر ما شاء الله فعل غير أن الذي دهسه الأوا كان عليه أن يتوقف ويخرجه من الطريق بعد وضع علامة مكان موته ومن بعدها بعلم الدرك وبالتالي سيارة الاسعاف لحمله الى المستشفى ثم الى مثواه.
وكان على الداهس تسليم نفسه للسلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ويرتاح ضميره بعد القيام بالضوابط الشرعية من دية لاهل الميت والتسامح منهم .وصيام شهرين متتابعين اذا كان الدهس خطأ.