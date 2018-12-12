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الرئيسية | حوادث | دهس متكرر يحول جثة شخص إلى أشلاء بامنتانوت

دهس متكرر يحول جثة شخص إلى أشلاء بامنتانوت

دهس متكرر يحول جثة شخص إلى أشلاء بامنتانوت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:05

فتح درك امنتانوت، اليوم الأربعاء، تحقيقا بأمر من النيابة العامة بخصوص العثور على جثة شخص تحولت إلى أشلاء، على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، بالمجال الترابي لإمنتانوت بإقليم شيشاوة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي امنتانوت إلى مكان الحادثة لمعاينة الجثة وجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن هوية الضحية ومعرفة أسباب النازلة، التي تعرض خلالها الهالك للدهس المتكرر من طرف عدد من الحافلات والشاحنات والسيارات، ما أدى إلى تهشم رأسه.

وقامت عناصر الوقاية المدنية بجمع أشلاء الجثة، فيما أشرف درك امنتانوت على نقلها إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة، بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ورزازات الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:16
لاحول ولا قوة الا بالله . اللهم أحسن خاتمتنا . لي ضربو الاول غايكون هرب ووصل فين بغا . كون وقف ايلا كان حي كون تعتق . حسبي الله ونعم الوكيل.
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33
2 - لاحولة ولا قوة الا بالله الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:18
كيفما يخرجو على حياة الناس واجب علينا نخرجو على حياتهم اقل مايمكن اعطاءه المؤبد
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10
3 - السرعة تقتل الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:19
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ..
فعلا الحديد فيه منافع للناس و بأس شديد
و لا ينفع حذر من قدر.
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17
4 - ADAM الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:20
هو جابها في راسو أشداه إقطع من وسط الطريق السيار و حركة السير كتيرة فالسائقين لا يمكنهم الفرملة لأن دلك سيتسبب في كارتة ؤدابا أعليمن غادي حسبوه و مسألة اخرى الراجلين ليس لهم حق الأسبقية نهائيا وسط الطريق السيار يجب بحت تواجده هناك
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22
5 - MOHAMED الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:21
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
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18
6 - رشيد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:35
للأسف .. الترسانة القانونية و طريقة تطبيق القانون و عقلية السلطوية التي تميز العلاقة بين رجل الأمن والمواطن كل هذا يدفع المغربي عموما إلى "الهروب من المشاكل" و تفادي تقديم الشهادة في الحوادث أو حتى تقديم المساعدة لشخص في خطر مع أنها جريمة يعاقب عليها القانون (عليها كانهضرو !).. شوف شحال من شاحنة و سيارة دازو فوق الجثة و حتى واحد ما وقف خوفا أنهم "يلصقوا" ليه الجريمة و هادي حاجة ساهلة بالزاف فالقضاء المغربي..
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7 - مغربي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:38
اللي ضربو الأول هرب و لكن التاليين اضطروا يهربو لأن المخزن ما غا يرحمهمش و غا يلصقها فيهم لاحول و لا قوة الا بالله و الله هادشي مؤسف
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8 - amin sidi الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:38
سلام: هدا ميكون عيل طاح منشي كاميون والله اعلم ويرحموه
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1
9 - Kamal الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:50
إن كان سائق مر بالعجلات على مصاب وتوقف، فقد أنقذ حياة شخص و التحقيق الجنائي سيؤكد ذلك، أما إن أكمل السير فسيكون هناك متابعة.
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0
10 - نورالدين بنعربية الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:05
لا حول ولا قوة الا بالله الغلي العظيم.
اللهم ارحمه واسكنه جنتك امين
الأجل محتوم لا يزيد ولا ينقص الا بإذن الله.
قدر ما شاء الله فعل غير أن الذي دهسه الأوا كان عليه أن يتوقف ويخرجه من الطريق بعد وضع علامة مكان موته ومن بعدها بعلم الدرك وبالتالي سيارة الاسعاف لحمله الى المستشفى ثم الى مثواه.
وكان على الداهس تسليم نفسه للسلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ويرتاح ضميره بعد القيام بالضوابط الشرعية من دية لاهل الميت والتسامح منهم .وصيام شهرين متتابعين اذا كان الدهس خطأ.
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11 - أنور الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:08
في الوقت الحالي لا يمكن إعطاء أحكام مسبقة لأننا لنعرف حيتيات النازلة ، فربما أيضا كانت هناك جريمة قتل و الجاني فكر في التخلص من الجثة بثلك الطريقة كي تثغير ملامح الضحية و يتوهم الجميع انها حادتة سير عادية
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