أمن ورزازات يفكك عصابة في الاتجار بالمخدرات

هسبريس - و.م.ع

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة زاكورة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه العملية نفذت بمنطقة "ركاب النتل" على بعد 25 كيلومترا من مدينة زاكورة، وأسفرت عن توقيف شخصين كانا على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وبحوزتهما 44 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي طنا و350 كيلوغراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي يناهز 83 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات تجارة المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا توقيف ثلاثة أشخاص آخرين كانوا على متن سيارة خفيفة تسير في نفس الاتجاه يشتبه في ارتباطهم بنفس الشبكة الإجرامية، ويتمثل دورهم في مراقبة مسالك التهريب وتأمين الشحنات المخدرة المهربة.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وخارجه.