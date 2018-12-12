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الرئيسية | حوادث | الأمن يحقق في العثور على جثة ستينية بآسفي

الأمن يحقق في العثور على جثة ستينية بآسفي

الأمن يحقق في العثور على جثة ستينية بآسفي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 20:20

فتحت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية أسفي، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، بخصوص جثة سيدة في عقدها السادس، عثر عليها مواطنون مساء اليوم نفسه داخل منزلها بحي سيدي واصل.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى المنزل المذكور بعد التوصل بإخبارية حول اختفاء الستينية التي كانت تعيش وحيدة بمنزلها بعد وفاة زوجها، ما أثار شكوك جيرانها، وفق مصادر هسبريس.

وقامت المصالح الأمنية بعملية مسح للمنزل، وجمعت المعطيات التي يمكن أن تفيد في كشف أسباب الوفاة، التي تبقى مجهولة إلى أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي.

وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأسفي، أشرفت عناصر الأمن على نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بعاصمة عبدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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