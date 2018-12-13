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كُتّاب وآراء
مطاردة تضبط سيارة محمّلة بـ"المعسل" في بلفاع
حجزت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم، نحو طن من تبغ النرجيلة "المعسل" المهرب، من صنع أجنبي، كانت على متن سيارة ذات الدفع الرباعي، المعروفة في أوساط المهرّبين بـ"المقاتلة"، كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
مصادر هسبريس أفادت بأن دورية اعتيادية لمصالح الدرك ارتابت في حمولة سيارة رباعية الدفع، بعد أن امتنع سائقها لأمر الدرك بالتوقف؛ وهو ما استنفر الدرك، الذين عملوا على مطاردتها بمشاركة عناصر القوات المساعدة بقيادة بلفاع.
وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الدركية استعانت بمتاريس حديدية، مكّنت من إحداث عطل في عجلات السيارة، التي فرّ بها سائقها إلى إحدى المستغلات الزراعية في دوار "آيتبايه"، ومكّن تمشيط المكان من العثور على الناقلة، فيما لاذ من كان بها بالفرار.
وأوردت المصادر ذاتها أن السيارة المحجوزة مزورة، وكانت لا تحمل أية لوحة ترقيم، حيث لا يزال البحث جاريا من أجل إيقاف الواقفين وراء العملية، التي أسفرت عن مصادرة "المعسل" المهرب، والذي قُدّرت قيمته المالية بأزيد من 120 مليون سنتيم.
ويُنتظر أن تتم إحالة الكمية المحجوزة من تبغ "المعسل" على المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، في انتظار استكمال التحقيق حول مصدر ووجهة الكمية، بالإضافة على تحديد هوية المهرّبين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.