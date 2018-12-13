كمية كوكايين تورّط مسافرا ليتوانيّا بمطار البيضاء

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم، من توقيف مواطن من دولة ليتوانيا متلبسا بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم خلال العملية، التي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، توقيف المشتبه فيه على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على كيلوغرام و740 غراما من مخدر الكوكايين، كان يخفيها داخل حقيبة سفره الشخصية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها المحتملة خارج المغرب.