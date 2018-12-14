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العثور على جثة شاب بواد المحنش في تطوان
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 00:30
عُثر، أمس الخميس، على جثة شاب على مستوى واد المحنش بمدينة تطوان، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.
وحسب مصادر هسبريس، فقد عملت عناصر الوقاية على انتشال جثة شاب من وادي حي المحنش، بعدما فارق الحياة في ظروف غامضة ما زالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية.
وقد جرى نقل جثة الهالك، بعد إشعار النيابة العامة، إلى قسم الأموات قصد المعاينة أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة، وتحديد إن كان الأمر يتعلق باعتداء أو غرق.