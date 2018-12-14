درك السوالم يضع حدّا لنشاط متاجرين بالكوكايين

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك بمركز السوالم سرية برشيد، أمس، شخصيْن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية برشيد، للاشتباه فيهما بترويج المخدرات الصلبة "الكوكايين"، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل منهما، بعد الاستماع إليهما في أبحاث تمهيدية من قبل عناصر الضابطة القضائية، مع تحرير مذكرة بحث وطنية في حق شخص ثالث.

وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف المشتبه فيهما جاء بعد كمين نصبته عناصر درك السوالم، إثر توصلها بإخبارية تفيد ممارسة أشخاص لنشاط محظور بالنفوذ الترابي للسوالم ناحية برشيد، حيث تقمّص قائد المركز دور زبون يريد الحصول على ما يقارب كيلوغرام من مخدر "الكوكايين".

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك تمكنت من إيقاف المشتبه فيهما على مرحلتين، في كل من الدار البيضاء وسيدي رحال الشاطئ، وحجز سيارة خفيفة وما يقارب خمسة كيلوغرامات من مخدر "الكوكايين" ومبلغ مالي مهم قدرتها المصادر نفسها بـ120 مليون سنتيم.