درك أولاد حسون ينهي مغامرات مروج للحشيش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون بإقليم مراكش، شخصا ملقبا بـ"الداوي"، بدوار "قرقر"، من أجل تهمة المتاجرة في المخدرات.

وجرت عملية الإيقاف بعدما نصبت العناصر المذكورة كمينا محكما، حيث تقمص واحد منهم دور مستهلك لمخدر الشيرا، ولما هم "الداوي" بمناولته قطعة حشيش، تمت محاصرته، بعدما مقاومته؛ فيما فر أخوه الصغير (مساعده) إلى وجهة مجهولة.

وعثرت عناصر الدرك الملكي، بعد إخضاع الموقوف المعني للتفتيش، على مبلغ قدره 2000 درهم من فئة 20 درهم وكمية من مخدر الشيرا.

وقامت عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي بأولاد حسون بنقل التاجر الموقوف، الذي كان موضوع بحث من لدن الشرطة القضائية بمراكش وعناصر الدرك بأولاد حسون، إلى مقر المركز الترابي، لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى الجهات المزودة.

يذكر أن المصالح الأمنية المختصة أصدرت مذكرة بحث في حق الشقيق الصغير للموقوف، الذي يعمل على مساعدته، من أجل المتاجرة في الممنوعات.