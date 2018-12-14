24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  2. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  3. زوج ملكة بريطانيا يعرض سيارة للبيع على النت (5.00)

  4. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  5. حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك أولاد حسون ينهي مغامرات مروج للحشيش

درك أولاد حسون ينهي مغامرات مروج للحشيش

درك أولاد حسون ينهي مغامرات مروج للحشيش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 07:20

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون بإقليم مراكش، شخصا ملقبا بـ"الداوي"، بدوار "قرقر"، من أجل تهمة المتاجرة في المخدرات.

وجرت عملية الإيقاف بعدما نصبت العناصر المذكورة كمينا محكما، حيث تقمص واحد منهم دور مستهلك لمخدر الشيرا، ولما هم "الداوي" بمناولته قطعة حشيش، تمت محاصرته، بعدما مقاومته؛ فيما فر أخوه الصغير (مساعده) إلى وجهة مجهولة.

وعثرت عناصر الدرك الملكي، بعد إخضاع الموقوف المعني للتفتيش، على مبلغ قدره 2000 درهم من فئة 20 درهم وكمية من مخدر الشيرا.

وقامت عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي بأولاد حسون بنقل التاجر الموقوف، الذي كان موضوع بحث من لدن الشرطة القضائية بمراكش وعناصر الدرك بأولاد حسون، إلى مقر المركز الترابي، لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى الجهات المزودة.

يذكر أن المصالح الأمنية المختصة أصدرت مذكرة بحث في حق الشقيق الصغير للموقوف، الذي يعمل على مساعدته، من أجل المتاجرة في الممنوعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.