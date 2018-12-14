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كُتّاب وآراء
خيانة الأمانة تجر مستخدما بمراكش إلى القضاء
أحالت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أمس الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مستخدما، من أجل محاولة الاختلاس وخيانة الأمانة.
وأوضحت مصادر أمنية أن الظنين افتعل حادثة سير قبل أن يقوم بالتبليغ عن سرقة مبلغ 200000 درهم في ملك مشغله من داخل السيارة التي كان يتولى سياقتها، إثر انشغاله بملء استمارة المعاينة الودية رفقة الطرف الثاني للحادثة.
وأضافت المصادر نفسها أن التصريحات غير المتناسقة للموقوف لم تسعفه في تبرئة نفسه، أمام الأسئلة التي حاصرته بها العناصر الأمنية المشرفة على البحث؛ وهو ما جعله يتراجع عن تصريحاته الأولية، والاعتراف باختلاقه للحادثة من أجل التمويه على ادعائه التعرض للسرقة بنية الاستحواذ على المبلغ المصرح بسرقته.
وبعد اعتراف الموقوف، انتقلت مصالح الأمن، بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى محل سكناه بحي صوكوما، حيث جرى استرجاع المبلغ المذكور.
يذكر أن الشخص المعني وضع، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام أنظار العدالة.