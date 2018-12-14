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الرئيسية | حوادث | خيانة الأمانة تجر مستخدما بمراكش إلى القضاء

خيانة الأمانة تجر مستخدما بمراكش إلى القضاء

خيانة الأمانة تجر مستخدما بمراكش إلى القضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:47

أحالت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أمس الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مستخدما، من أجل محاولة الاختلاس وخيانة الأمانة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الظنين افتعل حادثة سير قبل أن يقوم بالتبليغ عن سرقة مبلغ 200000 درهم في ملك مشغله من داخل السيارة التي كان يتولى سياقتها، إثر انشغاله بملء استمارة المعاينة الودية رفقة الطرف الثاني للحادثة.

وأضافت المصادر نفسها أن التصريحات غير المتناسقة للموقوف لم تسعفه في تبرئة نفسه، أمام الأسئلة التي حاصرته بها العناصر الأمنية المشرفة على البحث؛ وهو ما جعله يتراجع عن تصريحاته الأولية، والاعتراف باختلاقه للحادثة من أجل التمويه على ادعائه التعرض للسرقة بنية الاستحواذ على المبلغ المصرح بسرقته.

وبعد اعتراف الموقوف، انتقلت مصالح الأمن، بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى محل سكناه بحي صوكوما، حيث جرى استرجاع المبلغ المذكور.

يذكر أن الشخص المعني وضع، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام أنظار العدالة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زهير الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:30
خيانة الأمانة تجر مستخدما بمراكش إلى القضاء .. بيع لحوم الكلاب بالمحمدية و الدارالبيضاء .. التحرايميات و السرقة و العنف داخل المغرب و خارجه .. و في الأخير يقولون لك أن الدولة هي السبب !!!!!!!
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2 - رشيد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:57
االه المستعان لي ميحمدش الله على النعمة لي اعطاه اياه كنت موظف بعز وكرامة طمعتي اوا دبا دوق طعم السجن واخرتك بطالة
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