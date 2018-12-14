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الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير يوقف مروج أقراص مخدرة

أمن القصر الكبير يوقف مروج أقراص مخدرة

أمن القصر الكبير يوقف مروج أقراص مخدرة
هسبريس من القصر الكبير
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:56

أوقفت مصلحة الدائرة الأمنية الثانية بمدينة القصر الكبير، ليلة أمس بمحطة القطار، شخصا متلبسا بحيازة 225 قرصا من نوع ريفوتريل و121 قرصا من نوع إكستازي وثلاث صفائح شيرا بلغ وزنهما 360 غراما.

وقد وُضع الموقوف (ع.ت، من مواليد 1993) تحت تدبير الحراسة النظرية، للتحقيق معه من لدن الضابطة القضائية وتقديمه إلى النيابة العامة.

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