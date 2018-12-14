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الرئيسية | حوادث | محاولة التقاط صورة تنهي حياة شاب ضواحي زاكورة

محاولة التقاط صورة تنهي حياة شاب ضواحي زاكورة

محاولة التقاط صورة تنهي حياة شاب ضواحي زاكورة
هسبريس من زاكورة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 21:46

سقط شاب ينحدر من مركز جماعة النقوب، مساء اليوم الجمعة، من أعلى شلال بدوار أوسديدن التابع للجماعة ذاتها، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاته على الفور.

وأفادت مصادر هسبريس، والتي كانت حاضرة بمكان الحادث، بأن الضحية "إ، أ"، البالغ من العمر حوالي 24 سنة، كان رفقة زملائه في نزهة بشلالات أوسديدن، وحاول التقاط صورة من فوق صخرة بمكان الحادث، قبل أن يفقد توازنه ويسقط إلى الأسفل، ما أدى إلى وفاته في الحين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وقع بشكل عرضي، إذ لم ينتبه الهالك إلى حافة الصخرة عندما كان يستعد لأخذ صورة تذكارية.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي بالنقوب، وعناصر من الوقاية المدنية بتزارين، إلى مكان الحادث، ليتم انتشال جثة الهالك من أسفل المنحدر، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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