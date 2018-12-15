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الرئيسية | حوادث | "الحرية الآن للزهور" تجلب متاعب قضائية لـ"بزيز"

"الحرية الآن للزهور" تجلب متاعب قضائية لـ"بزيز"

"الحرية الآن للزهور" تجلب متاعب قضائية لـ"بزيز"
هسبريس من الرباط
السبت 15 دجنبر 2018 - 10:13

رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد الفنان الساخر أحمد السنوسي، الملقب بـ"بزيز"؛ وذلك على خلفية مقال نشره شهر يوليوز من سنة 2017 على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وفق ما ذكرته وكالة "إفي" الإسبانية.

واستمعت الشرطة القضائية إلى الفنان الساخر، أحمد السنوسي، في 6 دجنبر المنصرم، إذ سئل عن بعض المصطلحات الواردة في المقال الحامل لعنوان "الحرية الآن للزهور"، في إشارة إلى معتقلي "حراك الريف".

عبد السلام باهي، محامي "بزيز"، قال في تصريح صحافي إن القضية حاليا قيد التحقيق الأولي، نافيا علمه إن كان سيتم تحريك الدعوى المرفوعة ضد الفنان أم أنها ستحفظ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abdelghani السبت 15 دجنبر 2018 - 10:24
كل التضامن اللامشروط مع فنان الشعب ... احبك ... اقدرك ... من اعماق القلب ...
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7
2 - م المصطفى السبت 15 دجنبر 2018 - 10:35
كان لهذا الفنان الساخر صوت اكثر وزنا وقيمة يوم وجوده مرافقا لباز في ثنائيتهما : بزيز أباز.
ومع السنين اصبح المستوى اللغوي لهذا الفنان يضعف، هل هي طريقة لكي تعرف رسالاته اكثر للطبقة الشعبية ام ماذا ؟ لا ادري. على كل أنا لست من المتحمسين ولا من المتحفزين ولا من المهتمين بعروض هذا الفنان لأنه يضرب على وتيرة واحدة وباسلوب شعبوي فارغ من حيث المستوى اللغوي والثقافي.
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-1
3 - مواطن السبت 15 دجنبر 2018 - 10:44
دابا الصااارحة، واش المغريب فيه حرية التعبير ولا لا ؟
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