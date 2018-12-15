"الحرية الآن للزهور" تجلب متاعب قضائية لـ"بزيز"

هسبريس من الرباط

رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد الفنان الساخر أحمد السنوسي، الملقب بـ"بزيز"؛ وذلك على خلفية مقال نشره شهر يوليوز من سنة 2017 على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وفق ما ذكرته وكالة "إفي" الإسبانية.

واستمعت الشرطة القضائية إلى الفنان الساخر، أحمد السنوسي، في 6 دجنبر المنصرم، إذ سئل عن بعض المصطلحات الواردة في المقال الحامل لعنوان "الحرية الآن للزهور"، في إشارة إلى معتقلي "حراك الريف".

عبد السلام باهي، محامي "بزيز"، قال في تصريح صحافي إن القضية حاليا قيد التحقيق الأولي، نافيا علمه إن كان سيتم تحريك الدعوى المرفوعة ضد الفنان أم أنها ستحفظ.