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الرئيسية | حوادث | مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات

مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات

مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:05

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه دركي تابع لسرية سطات، وهو يحمل حقيبة على ظهره على الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين البروج وسطات، في إطار مراقبة السرعة في هذا المحور الطرقي.

مصدر هسبريس أفاد بأن الفيديو يعود إلى مساء يوم الخميس، حين كان أحد أفراد الدرك الملكي في سدّ قانوني لمراقبة السرعة، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأوضح المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الدركي كان يقوم بواجبه بصفة رسمية، بواسطة "الرادار" المتحرك لمراقبة السرعة، مشيرة إلى أنه سجل مخالفة لصاحب الفيديو المنحدر من إقليم قلعة السراغنة، وأن هذا الأخير أدى غرامة حدّدت في 150 درهما لدى القائد المشرف على تسيير سدّ المراقبة في منتصف يوم الخميس.

وأضاف أن الأمور كانت تسير بشكل عادي إلى حدود مساء الخميس، حيث فوجئ الدركي بشخص يقوم بتصويره وتهديده بالتشويه عن سوء نية، في مخالفة واضحة للقانون، وهو ما جعل الدركي يضع كاميرا المراقبة وباقي الأجهزة في الحقيبة خوفا عليها وينصرف بكل مسؤولية وضبط للنفس، تفاديا لكل أذى، خاصة أن المكان كان خاليا من المارّة، تضيف المصادر ذاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدركي أخبر رؤساءه بجميع حيثيات الواقعة، مضيفا أن مصالح الدرك الملكي بجهوية سطات تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية أمام القضاء، وأن سدود المراقبة كانت مستمرّة منذ وقت سابق على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 باعتبارها نقطة سوداء على مستوى الحوادث، معللة ذلك بتسجيل أكثر من 40 وفاة سنة 2017 قبل أن تتقلص إلى 20 وفاة خلال 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - neuchateliois الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:21
Bonjour
J’aimerai bien si quelqu’un peut m’expliquer si ce gendarme a était en mission, pour il veut cacher son visage .
Ça me rappel de l’histoire de la dame à azmour lorsque cette dernière a était contrôlée pour la vitesse.
Au Maroc tu deviendras fou .
Merci
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2 - richi الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:21
يجب متابعة المصور قضاءيا وتقديمه أمام المحكمة ليكون عبرة للآخرين ولكي يحتفظ الدرك الملكي بهيبته .الشعب المكلخ يا لطيف
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3 - كريم ألمانيا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:22
و هل الكاميرات المخبأة دون إشعار تعد وسيلة للتقليل من حوادث السير؟
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