24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مخلفات "المرجان" تحرك شركة سعودية نحو وزّان (5.00)

  2. أعلام المغرب .. محمد شكري (5.00)

  3. الذبيحة السرية (5.00)

  4. خوفي عليك يا سيدي (5.00)

  5. ترامب يكرّم "السادات" في الذكرى المئوية لميلاده (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحقق في وفاة مهندس بمقاطعة جيليز

أمن مراكش يحقق في وفاة مهندس بمقاطعة جيليز

أمن مراكش يحقق في وفاة مهندس بمقاطعة جيليز
إبراهيم مغراوي
السبت 15 دجنبر 2018 - 06:29

فتحت عناصر الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، الجمعة، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة المختصة، بخصوص جثة مهندس في عقده الخامس، عثر عليه ميتا في شقة بإقامة سكنية بشارع آسفي، بمقاطعة جيليز بمراكش.

وإثر توصلها بإخبارية حول هذه الواقعة، انتقلت مختلف السلطة المحلية بملحقة جيليز والشرطة القضائية والعلمية والتقنية لمعاينة الشقة ومسحها، وجمع كل ما يمكن أن يفيد في معرفة ملابسات وظروف الوفاة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المحققين ينتظرون نتائج فحص الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة الهالك، الذي نقلت جثته، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى مستودع الأموات بباب دكالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.