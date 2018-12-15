أمن مراكش يحقق في وفاة مهندس بمقاطعة جيليز

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر الأمن التابعة لولاية أمن مراكش، الجمعة، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة المختصة، بخصوص جثة مهندس في عقده الخامس، عثر عليه ميتا في شقة بإقامة سكنية بشارع آسفي، بمقاطعة جيليز بمراكش.

وإثر توصلها بإخبارية حول هذه الواقعة، انتقلت مختلف السلطة المحلية بملحقة جيليز والشرطة القضائية والعلمية والتقنية لمعاينة الشقة ومسحها، وجمع كل ما يمكن أن يفيد في معرفة ملابسات وظروف الوفاة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المحققين ينتظرون نتائج فحص الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة الهالك، الذي نقلت جثته، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى مستودع الأموات بباب دكالة.