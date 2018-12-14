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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص رمى نفسه أمام قطار "البراق"

مصرع شخص رمى نفسه أمام قطار "البراق"

مصرع شخص رمى نفسه أمام قطار "البراق"
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:29

تعرض شخص للدهس من طرف القطار فائق السرعة "البراق"، مساء اليوم، قرب أصيلة، بين سيدي اليماني وأقواس بريش، بعد أن رمى بنفسه أمام القطار، وفق ما ذكرته مصادر من المكتب الوطني للسكك الحديدية.

الحادثة خلفت ارتباكا في خط القطار فائق السرعة، قبل أن تعود الحركة إلى طبيعتها في حدود الساعة التاسعة و15 دقيقة مساء، بعد تدخل عناصر الوقاية المدنية التي أبعدت أشلاء الجثة عن مكان الحادث.

وعبر المكتب الوطني للسكك الحديدية عن اعتذاره لزبائنه عن هذا الارتباك الذي حصل في برنامج الرحلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - la folie الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:42
bouya omar doit reouvrir ses portes.
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2 - عبدالرزاق القنيطرة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:45
تبقى كل الاحتمالات واردة هل رمى نفسه امام القطار ام دهسه من ان ينتبه الضحيحة الى قدومه على كل حال رحمة الله عليه و انا لله انا اليه راجعون
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3 - انا لله وانا اليه راجعون الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:47
كترو حوادت القطارات هاد اليمات الله احضر السلامة تركيا الجزائر المغرب ...
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4 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:47
ما سبب ذلك قدومه على الإنتحار شيء واحد وهو الجهل وعدم الوعي رحمه الله
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5 - طنجاوي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:05
المفروووووووض أن السكة لها حواجز تمنع المارة من العبور ، و المفروض أن تكون هناك كاميرات للمراقبة قبل مرور القطار
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6 - Abdelhak الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:15
يجب أن يكون ممر القطار معزول تماما عن كل شيء وإلا سوف تكون هناك حوادث لا مفر منها.
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7 - نجوى الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:15
الاعتذار يجب ان يكون مرفوقا بالتعويض على الأقل المادي!راه تعطل 3ساعات !!!
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8 - لحلو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:19
ان لله وانا اليه راجعون....ماسف جدا
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