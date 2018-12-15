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كُتّاب وآراء
الشرطة تحجز أطنانا من المخدرات في مدينة وزان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان، بناء على معلومات دقيقة، من حجز حوالي 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 7.7 أطنان من الكيف، في إطار استراتيجية استباقية للحد من ترويج المخدرات بالمنطقة لضمان استقبال السنة الجديدة في ظروف جيدة.
مصدر أمني تحدث لهسبريس قال إن العملية مكنت، في البداية، من توقيف شخصين، وحجز 16 كيلوغراما من الحشيش، وأضاف أن البحث المنجز والتحقيق الأولي أفضيا إلى توقيف 4 شركاء آخرين في القضية، وكميات مهمة من الممنوعات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية مكنت كذلك من حجز سيارة خفيفة ومضخات تستعمل في ري "العشبة"، وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين والمشاركين المحتملين في هذه القضية، والكشف عن أفراد الشبكة الضالعين في هذه العملية.