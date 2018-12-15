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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز أطنانا من المخدرات في مدينة وزان

الشرطة تحجز أطنانا من المخدرات في مدينة وزان

الشرطة تحجز أطنانا من المخدرات في مدينة وزان
هسبريس من وزان
السبت 15 دجنبر 2018 - 15:05

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان، بناء على معلومات دقيقة، من حجز حوالي 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 7.7 أطنان من الكيف، في إطار استراتيجية استباقية للحد من ترويج المخدرات بالمنطقة لضمان استقبال السنة الجديدة في ظروف جيدة.

مصدر أمني تحدث لهسبريس قال إن العملية مكنت، في البداية، من توقيف شخصين، وحجز 16 كيلوغراما من الحشيش، وأضاف أن البحث المنجز والتحقيق الأولي أفضيا إلى توقيف 4 شركاء آخرين في القضية، وكميات مهمة من الممنوعات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية مكنت كذلك من حجز سيارة خفيفة ومضخات تستعمل في ري "العشبة"، وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين والمشاركين المحتملين في هذه القضية، والكشف عن أفراد الشبكة الضالعين في هذه العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء السبت 15 دجنبر 2018 - 15:26
لو تما إعطاء تعليمات صارمة من قبل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة العليا للدرك الملكي لرجال الشرطة و الدرك بالقيام بدوريات ليلا نهارا في كل مكان من مدن المملكة وإلقاء القبض على من يروج هذه الأشياء لتما الحد من ظاهرة إنتشار المخدرات
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