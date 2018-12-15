24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟ (5.00)

  2. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  3. مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات (5.00)

  4. الرميد وحامي الدين (5.00)

  5. مخاطر أسلاك تقويم الأسنان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في حادث سير بجماعة مشرع بن عبو

قتيل وجرحى في حادث سير بجماعة مشرع بن عبو

قتيل وجرحى في حادث سير بجماعة مشرع بن عبو
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 15 دجنبر 2018 - 19:05

لقي طفل مصرعه في حين أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح، متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لحادثة سير، اليوم السبت، بعد اصطدام بين سيارتين خفيفتين في النفوذ الترابي للجماعة القروية مشرع بن عبّو؛ نواحي سطات.

الحادث حصل حينما كان ستة أفراد، تجمع بينهم قرابة عائلية، متّجهين على متن سيارة خفيفة من برشيد نحو مراكش، إلا أن السيارة التي كانت تقلّهم اصطدمت بسيارة ثانية، كان على متنها شخصان.

الحادث أسفر عن وفاة طفل يبلغ 5 سنوات من عمره، وإصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة؛ نقلوا إثرها إلى مستشفى سطات لتلقي العلاج؛ في حين نجا الشخصان اللذان كانا على متن السيارة الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.