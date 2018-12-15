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قتيل وجرحى في حادث سير بجماعة مشرع بن عبو
السبت 15 دجنبر 2018 - 19:05
لقي طفل مصرعه في حين أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح، متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لحادثة سير، اليوم السبت، بعد اصطدام بين سيارتين خفيفتين في النفوذ الترابي للجماعة القروية مشرع بن عبّو؛ نواحي سطات.
الحادث حصل حينما كان ستة أفراد، تجمع بينهم قرابة عائلية، متّجهين على متن سيارة خفيفة من برشيد نحو مراكش، إلا أن السيارة التي كانت تقلّهم اصطدمت بسيارة ثانية، كان على متنها شخصان.
الحادث أسفر عن وفاة طفل يبلغ 5 سنوات من عمره، وإصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة؛ نقلوا إثرها إلى مستشفى سطات لتلقي العلاج؛ في حين نجا الشخصان اللذان كانا على متن السيارة الأخرى.