النيابة العامة تحقق في تصوير "فيديو دركي سطات"

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر مطّلعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية بسطات أمرت، اليوم السبت، بفتح تحقيق مع شخص قام بتصوير ومطاردة دركي تابع لكوكبة الدرّاجين بسطات، وهدده بالتشهير عن طريق نشر مقطع "الفيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مصادر هسبريس أن عناصر الضابطة القضائية بسطات حدّدت هوية المعني بالأمر وعنوانه، وجرى توجيه استدعاء قانوني إليه من أجل الحضور إلى مدينة سطات للاستماع إليه، بحكم أن التصوير وقع في النفوذ الترابي للإقليم نفسه.

وزادت المصادر ذاتها أن "الشخص الذي قام بتصوير الدركي، مع تهديده بالنشر والتشهير، ينحدر من إقليم قلعة السراغنة، وهو من ذوي السوابق القضائية وينشط في إحدى الجمعيات بالإقليم"، وفق تعبيرها.

وعبّرت عدّة فعاليات جمعوية بكل من مدينة قلعة السراغنة وسطات عن استنكارها تصوير دركي بدون سند قانوني، وتهديده بالتشهير، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في النازلة، مع تشديد العقوبات للحد من فوضى التصوير والنشر والتشهير.

وزادت المصادر نفسها أن وقائع الحادث تعود إلى يوم الخميس، الذي عرف نشرة طقس إنذارية، حين كان أفراد من كوكبة الدّراجين يقيمون سدّا قانونيا لمراقبة السرعة بالردار المتحرك، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308، باعتبارها تشكّل نقطة سوداء في حوادث السير، بلغت حد تسجيل وفاة 40 شخصا سنة 2017، قبل أن تنخفض الحصيلة إلى 20 حالة وفاة سنة 2018.

وأوضحت المصادر أن كاميرا المراقبة رصدت "صاحب الفيديو" في مخالفة تجاوز السرعة ظهر يوم الخميس، وهو ما أدى بسببه غرامة مالية قدّرت بـ150 درهما، إلا أنه عاد مساء اليوم نفسه، ولاحق الدركي بعد انتهاء مهمته وقام بتصويره في مخالفة واضحة للقانون، مع تهديده بالنشر والتشهير.