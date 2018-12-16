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كُتّاب وآراء
القضاء يعتقل رئيس ودادية للبحث عن 70 مليارا في ورش سكنيّ
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان إحالة رئيس ودادية سكنية على السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال إثر اتهامه بالضلوع في اختلالات في مشروع "أطلنتيك بيتش" بالمنصورية.
أعضاء الودادية السكنية، الذين ظلوا ينظمون وقفات احتجاجية ويوجهون رسائل إلى مختلف الجهات لإنصافهم مما تعرضوا له من رئيس الودادية، تنفسوا الصعداء بعدما تمت متابعة بالأمر، في حالة اعتقال، بسبب اتهامهم له بخيانة الأمانة العامة من خلال التصرف في مبالغ مالية تتجاوز مليار سنتيم.
وتفجرت هذه القضية حين أقدم مجموعة من المواطنين، أعضاء الودادية السكنية نفسها، على رفع دعوى ضد رئيسها للمطالبة بخبرة لمعرفة المداخيل الحقيقية للمشروع، من أجل تسلم مفاتيح شققهم الذي كان قد حدد له تاريخ ماي من سنة 2015.
ويبلغ عدد ضحايا الوداديةما يزيد عن 900 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين في الخارج، سددوا ما يناهز 60 مليار سنتيم في المجموع، بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم بالمنصورية؛ ضواحي مدينة المحمدية.
وأكد ضحايا الودادية السكنية، القريبة أيضا من ابن سليمان، أن نسبة كبيرة منهم أدوا المبالغ المالية كاملة، متراوحة بين 50 و62 مليون سنتيم، لكنهم لم يحصلوا على مفاتيح الشقق رغم مرور الآجال القانونية المحددة بثلاث سنوات.
واتهم الضحايا رئيس الودادية السكنية بالتماطل في تسليمهم مفاتيح الشقق رغم حصوله على قرض بنكي بقيمة 10 ملايير، لتصل بذلك الاعتمادات المالية التي توفرت للودادية إلى ما يزيد عن 70 مليارا من السنتيمات.
ويعد هذا المشروع، الذي بنى عليه العشرات من المواطنين ومغاربة العالم آمال الحصول على شقق راقية مزودة بمسابح وفضاءات خضراء، من المشاريع الكبرى التي ظلت متعثرة منذ 2013، ودفعت الذين قدموا أموالهم إلى تنظيم العديد من وقفات الاحتجاج.