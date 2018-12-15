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الرئيسية | حوادث | توقيف جانح عرّض حياة مواطنين وأمنيين إلى الخطر

توقيف جانح عرّض حياة مواطنين وأمنيين إلى الخطر

توقيف جانح عرّض حياة مواطنين وأمنيين إلى الخطر
هسبريس من الرباط
السبت 15 دجنبر 2018 - 20:15

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر من الفرقة السياحية بولاية أمن فاس قد أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية، اليوم السبت، للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وتهديد أفراد الشرطة وتعريض حياتهم للخطر.

بلاغ صادر من المديرية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عناصر الفرقة السياحية تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، على مستوى المدينة العتيقة، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

المعطى اضطر ضابطا للشرطة القضائية إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف المعني بالأمر، ليتم الاحتفاظ بالضنين، البالغ من العمر 34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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