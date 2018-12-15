"درك السراغنة" يحيل عصابة مخدرات على القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، اليوم السبت، على النيابة العامة ثلاثة أشخاص يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في ترويج مسكر ماء الحياة والمخدرات، بمنطقة هراوة التابعة لتراب بلدية سيدي رحال.

وجاء اعتقال الأظناء خلال مداهمة عناصر الدرك الملكي لأحد المنازل بدائرة اهراوة، ليتم إخضاعه لعملية تفتيش، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، أسفرت عن حجز كمية مهمة من المسكر معدة للترويج وفي طريقها إلى البيع بالتقسيط، وكمية من سنابل مخدر "الكيف" والتبغ المهرب، وكيلوغرامات من "الحشيش"، وكمية من التين المجفف، ومواد أخرى تستعمل في تقطير "الماحيا".