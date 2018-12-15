إسبانيا تنقذ مهاجرَين قطعا المضيق بـ"إطار شاحنة"

هسبريس ـ أ.ف.ب

أعلن خفر السواحل الإسباني، اليوم السبت، إنقاذ مهاجرَين شابَّين حاولا عبور مضيق جبل طارق مستخدمين إطار شاحنة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن "الشابين تم إنقاذهما بعد ورود مكالمة من المغرب إلى مركز الإنقاذ البحري الإسباني تخبر بالموجودين فوق إطار شاحنة".

واضاف المصدر: "أرسلنا سفينة إنقاذ وحذّرنا كل السفن في المنطقة، ثم اتصلت بنا عبّارة لإبلاغنا أنها تمكنت من تحديد مكان المعنيين بالأمر".

ولم تعلن السلطات عمر او جنسية الشابين اللذين تم اقتيادهما إلى مرفأ الجزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا.