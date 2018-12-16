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كشف إصابة تلميذة بالتهاب السحايا في تنغير
الأحد 16 دجنبر 2018 - 10:01
قالت مصادر طبية إن التهاب السحايا (المينانجيت) ظهر من جديد بالمدرسة المركزية إغنسلن بجماعة إكنيون، في إقليم تنغير، بعد إصابة تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة ابتدائي بهذا المرض.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن التلميذة، البالغة من العمر 13 سنة، تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات، وأنها لا تزال تتلقى العلاج.
وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الطبية بالمركز الاستشفائي تتابع حالة التلميذة المصابة، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وطالبت المصادر ذاتها مصالح مندوبية الصحة بتنغير بالتحرك من أجل تتبع محيط ظهور هذه الحالة عن كثب، وأخذ جميع الاحتياطات الضرورية.