الأمن ينسف خطط عصابة كوكايين .. ضيعة ومدرج سري للطائرات

هسبريس من الرباط

أسفرت جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد ضيعة فلاحية بضواحي مدينة بوجدور يشتبه في استخدامها كقاعدة خلفية لتسهيل عمليات تخزين وتهريب مخدر الكوكايين.

يأتي هذا المستجد في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية تفكيك السلطات الأمنية المختصة قبل أيام قليلة لشبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.

ويفيد بلاغ لمكتب الأبحاث القضائية بأنه تم الاهتداء إلى الضيعة المذكورة في سياق البحث مع أحد المشتبه فيهم من جنسية كولومبية، الموقوف في إطار هاته الشبكة الإجرامية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وآليات لها علاقة بالمسالك الجوية للتهريب الدولي للكوكايين.

وسرد المصدر هذه المحجوزات، وهي عبارة عن ثلاثة أطنان و100 لتر من محروقات الطائرة (كيروزين)، وثلاث مضخات كبيرة الحجم للمحروقات، ومحركين، وخمس مولدات كهربائية، وقطع غيار خاصة بالمضخات، وأسلاك كهربائية، و46 برميل يحتوي على 2700 لتر من البنزين، علاوة على معدات ميكانيكية.

وأوضحت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، أن المشتبه فيه من جنسية كولومبية، تلقى دورات تدريبية في مجال الطيران وأنه ولج المغرب بطريقة غير مشروعة للمشاركة في إعداد مدرج سري للطائرات بضواحي الداخلة، وتأمين عمليات إقلاع وهبوط الطائرات التي تعتزم الشبكة الإجرامية تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للكوكايين من أمريكا اللاتينية في اتجاه أوروبا مرورا بالمغرب.

ووفق المصدر، يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات المسح والتمشيط بضواحي مدينة الداخلة، بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة ترابيا، بهدف رصد وتحديد الممرات التي كان أعضاء هاته الشبكة الإجرامية يعتزمون اتخاذها كمدرج سري للطائرات المستخدمة في التهريب.

وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية قد حجزت، نهاية الأسبوع المنصرم، طنا وأربعة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين عالي التركيز، وأوقفت 17 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للكوكايين، من بينهم إسبانيان وثلاثة أشخاص من جنسية كولومبية.