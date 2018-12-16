فرضية الانتحار تلفّ وفاة شاب نواحي كيسر

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، اليوم الأحد، بإجراء تشريح طبي لجثة شاب، بعدما عثر عليها بمنزل العائلة بالجماعة الترابية ريما نواحي سطات، في ظروف غامضة، شكّلت موضوع تحقيق من قبل درك كيسر سرية سطات تبعا لتوجيهات النيابة العامة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ي، ش" من مواليد سنة 1995 بدوار الجبالة جماعة ريما قيادة أولاد سيدي بن داود إقليم سطات، مستواه الدراسي جامعي، عثر عليه جثة هامدة ليلا بدوار "الجبالة"، ورجّحت المصادر ذاتها فرضية انتحاره.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور عناصر من الدرك الملكي مركز كيسر وممثل عن سلطات قيادة أولاد سيدي بن داود، الذين عاينوا الجثة التي لم تكن تحمل أي آثار للعنف، حيث جرى توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستشفى سطات قصد التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك كيسر لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وتركت وفاة الشاب "ي، ش" صدمة وحزنا عميقين في صفوف أقربائه وأصدقائه وزملائه السابقين بالثانوية التأهيلية كيسر وجامعة الحسن الأول بسطات، مستغربين انتحاره بحكم الأخلاق والطيبة التي كان يعامل بها زملاءه في الدراسة.