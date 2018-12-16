حادث سير يصرع ضابطا بالجيش ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصرُ الدرك الملكي بإقليم مراكش، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في حادثة سير وقعت إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة للنظافة، على بُعد أمتار من قنطرة واد تانسيفت، وأودت بحياة ضابط في الجيش كان قيد حياته يبلغ من العمر 26 سنة.

وخلّفت الحادثة ذاتها إصابة زميل الهالك، الذي يبلع من العمر 33 سنة، الذي نقل في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري بمراكش، لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.

ونقلت جثة الضحية، تحت إشراف عناصر الدرك الملكي، إلى مستودع الأموات بباب دكالة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بمراكش.